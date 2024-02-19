حمزة نمرة يغنى تتر مسلسل سر إلهى بتوقيع كريم عبد الوهاب

MENAFN - Youm7) يغنى المطرب حمزة نمرة تتر مسلسل"سر إلهى " ويتعاون مع الموزع كريم عبد الوهاب الذى تعاقد أيضًا على تقديم الموسيقى التصويرية للمسلسل وموسيقى النهاية أيضًا، وكلمات التتر من تاليف محمود فاروق والألحان لـ حمزة نمرة.



"سر إلهى"

بطولة الفنانة روجينا، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوسترا تشويقيا لروجينا من العمل، معلقة عليها: "انتظروا النجمة روجينا ومسلسل سر إلهي في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة".تظهر روجينا خلال أحداث العمل بشخصية نصرة المتزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وتتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.