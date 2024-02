نجمة GOT تتحدث عن الجانب المظلم من مشاركتها فى المسلسل

MENAFN - Youm7) تحدثت النجمة البريطانية مايسي ويليامز ، صاحبة شخصية آريا ستارك في المسلسل الأسطوري Game of Thrones الذى تم عرضه عبر المنصة الشهيرة HBO، عن مشاركتها في العمل الأول لها والذى حقق لها شعبية ضخمة على مدار سنوات عرضه.

وتحدثت "ستارك" عن الجانب المظلم الشخصي لها عندما كانت طفلة لم تتجاوز الـ 12 عامًا لحظة مشاركتها في العمل الدرامي الأضخم في تاريخ التلفاز، وبالرغم من أن مشاركتها في المسلسل جلب لها الشهرة والثروة ولكنه جلب الكثير من الاضطرابات.

ونقلت صحيفة The Times of London تصريحات ويليامز قائلة "لقد كنت ضائعة جدًا لفترة طويلة، ولم أتمكن من تحديد هويتي لفترة طويلة، فقد جلب لي ذلك الكثير من الانزعاج، الآن أشعر براحة أكبر، من الصعب حتى أن أتذكر تلك الفترة ومدى صعوبة الأمر"، وأضافت "ستارك" في تصريحاتها "أعمل على مساعدة الممثلين الأطفال الذين يعانون من ضغوطات هائلة، يمكنهم ارسال رسالة نصية إلى او الاتصال بي".

حصلت ويليامز على دور آريا في مسلسل GOT، بعد تغلبها على 300 فتاة أخرى في هذا الدور، وتقول إنها تعلمت مهنتها في موقع التصوير من خلال مشاهدة زملائها الأكبر سناً والأكثر خبرة، منهم تشارلز دانس الذى كانت تشاهده باستمرار اثناء تمثيله للاستفادة منهم.

تلعب ويليامز الآن دور كاثرين ديور، أخت مصممة الأزياء وعضوة المقاومة الفرنسية، في The New Look الذي يتم بثه الآن على AppleTV+، بالإضافة إلى ذلك، فهي تدير شركة إنتاج خاصة بها.