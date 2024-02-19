نجمة GOT تتحدث عن الجانب المظلم من مشاركتها فى المسلسل

MENAFN - Youm7) تحدثت النجمة البريطانية مايسي ويليامز ، صاحبة شخصية آريا ستارك في المسلسل الأسطوري Game of Thrones الذى تم عرضه عبر المنصة الشهيرة HBO، عن مشاركتها في العمل الأول لها والذى حقق لها شعبية ضخمة على مدار سنوات عرضه.

وتحدثت "ستارك" عن الجانب المظلم الشخصي لها عندما كانت طفلة لم تتجاوز الـ 12 عامًا لحظة مشاركتها في العمل الدرامي الأضخم في تاريخ التلفاز، وبالرغم من أن مشاركتها في المسلسل جلب لها الشهرة والثروة ولكنه جلب الكثير من الاضطرابات.

ونقلت صحيفة The Times of London تصريحات ويليامز قائلة "لقد كنت ضائعة جدًا لفترة طويلة، ولم أتمكن من تحديد هويتي لفترة طويلة، فقد جلب لي ذلك الكثير من الانزعاج، الآن أشعر براحة أكبر، من الصعب حتى أن أتذكر تلك الفترة ومدى صعوبة الأمر"، وأضافت "ستارك" في تصريحاتها "أعمل على مساعدة الممثلين الأطفال الذين يعانون من ضغوطات هائلة، يمكنهم ارسال رسالة نصية إلى او الاتصال بي".

حصلت ويليامز على دور آريا في مسلسل GOT، بعد تغلبها على 300 فتاة أخرى في هذا الدور، وتقول إنها تعلمت مهنتها في موقع التصوير من خلال مشاهدة زملائها الأكبر سناً والأكثر خبرة، منهم تشارلز دانس الذى كانت تشاهده باستمرار اثناء تمثيله للاستفادة منهم.

تلعب ويليامز الآن دور كاثرين ديور، أخت مصممة الأزياء وعضوة المقاومة الفرنسية، في The New Look الذي يتم بثه الآن على AppleTV+، بالإضافة إلى ذلك، فهي تدير شركة إنتاج خاصة بها.