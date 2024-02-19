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صبا مبارك تتوسط أبطال مسلسل لحظة غضب أحدث أعمال Watch It الأصلية

2/19/2024 2:31:30 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت منصة watch it الرقمية، بوستر مسلسل "لحظة غضب "، أحدث أعمالها الأصلية المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، وتصدرت البوستر النجمة صبا مبارك وأبطال العمل محمد شاهين وعلى قاسم وناردين فرج.

مسلسل "لحظة غضب" مكون من 15 حلقة، وهو من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجناينى، كما يجمع الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائى في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائى في بطولة مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائى في لحظة غضب 2024.

يذكر أنه يعرض لصبا مبارك خلال الوقت الحالى مسلسل "بين السطور"، ويشاركها بطولته كل من: أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ من فورمات كورى، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.


مسلسل لحظة غضب





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