صبا مبارك تتوسط أبطال مسلسل لحظة غضب أحدث أعمال Watch It الأصلية

(MENAFN
- Youm7) طرحت منصة watch it الرقمية، بوستر مسلسل "لحظة غضب "، أحدث أعمالها الأصلية المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، وتصدرت البوستر النجمة صبا مبارك وأبطال العمل محمد شاهين وعلى قاسم وناردين فرج.
مسلسل "لحظة غضب" مكون من 15 حلقة، وهو من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجناينى، كما يجمع الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائى في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائى في بطولة مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائى في لحظة غضب 2024.
يذكر أنه يعرض لصبا مبارك خلال الوقت الحالى مسلسل "بين السطور"، ويشاركها بطولته كل من: أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ من فورمات كورى، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.
مسلسل لحظة غضب
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