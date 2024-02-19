عودة سكورسيزى لمهرجان برلين لحصد الجائزة الأضخم بعد غياب عقد من الزمان

(MENAFN
- Youm7) بعد مرور أكثر من عقد على حضوره مهرجان برلي ، يعود أسطورة السينما المخرج العالمي مارتن سكورسيزي إلى الأضواء من جديد للمهرجان الأشهر والأضخم فنيًا في القارة العجوز بدورته الـ74 المقامة حاليًا في قصر برليناله بمدينة برلين الألمانية تزامنًا مع تصدره للأضواء بفيلمه الأحدث Killers Of The Flower Moon مع النجم العالمي ليوناردو دي كابريو.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن أسطورة السينما الشهير سيعود غدًا لمهرجان برلين بعد غياب عن الحضور لسنوات طويلة لتكريمه بالجائزة الأكبر في المهرجان وهي Golden Bear والتي تعد أعلى وسام في برليناله.
وسبق وذهب سكورسيزي إلى برليناله عدة مرات من قبل، مع أفلامه Raging Bull وGangs of New York وShutter Island، والتي تم عرضها جميعًا خارج المنافسة، ومع دخول مسابقة برليناله Cape Fear في عام 1992، ويأتي سكورسيزي إلى الدورة الرابعة والسبعين من مهرجان برلين في وقت يشهد فيه الحدث تغيرًا مستمرًا، حيث يواجه البرمجة والتمويل وتحديات سياسية أوسع نطاقًا، يمثل الإصدار الأخير للمخرجين المنتهية ولايتهم كارلو شاتريان ومارييت ريسنبيك.
في السنوات الأخيرة، تحدث سكورسيزي نفسه بقوة عن التحديات التي تواجه السينما، وعن وفاته، ونعم، عن أفكاره حول أفلام مارفل، لقد استكشفنا بعض هذه المواضيع بمزيد من التفصيل في مهرجان كان، عندما قمنا بالتعمق مع المخرج حول Killers Of The Flower Moon.
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