عودة سكورسيزى لمهرجان برلين لحصد الجائزة الأضخم بعد غياب عقد من الزمان

MENAFN - Youm7) بعد مرور أكثر من عقد على حضوره مهرجان برلي ، يعود أسطورة السينما المخرج العالمي مارتن سكورسيزي إلى الأضواء من جديد للمهرجان الأشهر والأضخم فنيًا في القارة العجوز بدورته الـ74 المقامة حاليًا في قصر برليناله بمدينة برلين الألمانية تزامنًا مع تصدره للأضواء بفيلمه الأحدث Killers Of The Flower Moon مع النجم العالمي ليوناردو دي كابريو.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن أسطورة السينما الشهير سيعود غدًا لمهرجان برلين بعد غياب عن الحضور لسنوات طويلة لتكريمه بالجائزة الأكبر في المهرجان وهي Golden Bear والتي تعد أعلى وسام في برليناله.

وسبق وذهب سكورسيزي إلى برليناله عدة مرات من قبل، مع أفلامه Raging Bull وGangs of New York وShutter Island، والتي تم عرضها جميعًا خارج المنافسة، ومع دخول مسابقة برليناله Cape Fear في عام 1992، ويأتي سكورسيزي إلى الدورة الرابعة والسبعين من مهرجان برلين في وقت يشهد فيه الحدث تغيرًا مستمرًا، حيث يواجه البرمجة والتمويل وتحديات سياسية أوسع نطاقًا، يمثل الإصدار الأخير للمخرجين المنتهية ولايتهم كارلو شاتريان ومارييت ريسنبيك.

في السنوات الأخيرة، تحدث سكورسيزي نفسه بقوة عن التحديات التي تواجه السينما، وعن وفاته، ونعم، عن أفكاره حول أفلام مارفل، لقد استكشفنا بعض هذه المواضيع بمزيد من التفصيل في مهرجان كان، عندما قمنا بالتعمق مع المخرج حول Killers Of The Flower Moon.



