عمر خيرت يحيى حفلين فى دار الأوبرا.. الأربعاء والخميس

يحيي يوم الأربعاء والخميس الموسيقار عمر خير حفلاً موسيقيًا علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويقدم لجمهوره خلال الحفل باقة كبيرة من معزوفاته الموسيقية التي يحبها الجمهور.

يذكر أن الموسيقار عمر خيرت شارك في تأليف عديد من تترات المسلسلات وتأليف الموسيقي التصويرية لها بطريقة مميزة خاصة به حيث استطاع دمج الموسيقي الأوركسترالية الغربية بالأنغام الشرقية مستخدما آلات غربية مثل البيانو والأكسليفون وآلات النفخ كالكلارنيت والأبوا والساكس بالإضافة إلي الآلات الشرقية المميزة كالأكورديون الشرقي والعود والقانون والكمان ومن أهم أعماله: قضية عم أحمد، البخيل وأنا، ضمير أبلة حكمت، غوايش، ليلة القبض علي فاطمة.

ومن الأفلام التي قام بالمشاركة الموسيقية فيها هي الممر عام 2019، الجزيرة 2 عام 2014 ، زهايمر عام 2010 ، عسل إسود عام 2010، ولاد العم عام 2009، الجزيرة عام 2007، تيمور وشفيقة عام 2007 ، مفيش غير كدة عام 2006، الرهينة عام 2006، دم الغزال عام 2005، السفارة في العمارة عام 2005، حب البنات عام 2004، النعامة والطاووس عام 2002، مافيا عام 200، الرغبة عام 2002، إمرأة تحت المراقبة عام 2000، أولى ثانوي عام 1999.

وأيضًا أفلام سكوت ح نصور عام 2001، النوم في العسل عام 1996، قط الصحراء عام 1995، البحث عن توت عنخ آمون عام 1995، الإرهابي عام 1994، لصوص خمس نجوم عام 1994، فرسان أخر زمن عام 1993، البحث عن ديانا (فيلم كندي) عام 1992،نساء صعاليك عام 1991، جحيم تحت الماء2 عام 1990، الحب أيضا يموت عام 1990، عريس في اليانصيب عام 1989، صراع الأحفاد عام 1989، بستان الدم عام 1989، نهر الخوف عام 1988، ليلة القبض على فاطمة عام 1984 واعدام ميت.







