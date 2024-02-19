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استشهاد عروسى الخيمة بعد زفافهما بـ 48 ساعة.. سطر آخر فى تاريخ الاحتلال بغزة

2/19/2024 2:31:27 PM
(MENAFN- Youm7) بعد ساعات قليلة من زفافهما، ارتقت روحاهما المحبة للحياة إلى العالم الآخر، حيث لا يوجد حرب أو عدوان أو صهاينة، فقد انتشرت أنباء استشهاد العروسين الفلسطينيين مريم ديب وعبد الله أبو نحل بعد 48 ساعة فقط
من زفافهما داخل أحد مخيمات النازحين من غزة، وبعد أكثر من 130 يوما من القصف والقتل وتشريد للأطفال والنساء من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.


فستان زفاف استشهاد عروسا الخيمة بعد زفافهما بـ 48 ساعة

كان العروسان قد زفا منذ أيام قليلة داخل أحد المخيما ، واستعدا للاحتفال من خلال توفير الإمكانيات المتاحة، فستان زفاف بسيط ذو نقوش تعبر عن التراث الفلسطيني، وباقة زهور حمراء، وفرش بسيط، أما العريس كان يرتدي ملابسه اليومية العادية والبسيطة، ويزين رقبته بالشال الفلسطيني، وسط احتفاء كل سكان الخيام من حولهم ومظاهر الفرح التي كان تتحدى كل القسوة والظلم الذي عاشاه.

وكأن الاحتلال الصهيوني أبى أن يرى أمل وسط الدمار، وحرم عليهم الفرح
والحياة كما حرمهم من أرضهم وبيوتهم وأمانهم، فقد أعلنت الصفحات الرسمية الفلسطينية على موقع التواصل الاجتماعي استشهادهما سوياً، بعدما أعطوا العالم أجمع درساً في الأمل، وقد سطر باستشهادهما سطراً أخر في تاريخ العدوان الإسرائيلي على غزة، وتوثيقاً لقلوبهم القاسية التي تنهش كل ما يروه يرمز للحب والسلام والحياة.

اعلان استشهاد العروسين

العروسين الفلسطينين








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