استشهاد عروسى الخيمة بعد زفافهما بـ 48 ساعة.. سطر آخر فى تاريخ الاحتلال بغزة

(MENAFN
- Youm7) بعد ساعات قليلة من زفافهما، ارتقت روحاهما المحبة للحياة إلى العالم الآخر، حيث لا يوجد حرب أو عدوان أو صهاينة، فقد انتشرت أنباء استشهاد العروسين الفلسطينيين مريم ديب وعبد الله أبو نحل بعد 48 ساعة فقط
من زفافهما داخل أحد مخيمات النازحين من غزة، وبعد أكثر من 130 يوما من القصف والقتل وتشريد للأطفال والنساء من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.
فستان زفاف استشهاد عروسا الخيمة بعد زفافهما بـ 48 ساعة
كان العروسان قد زفا منذ أيام قليلة داخل أحد المخيما ، واستعدا للاحتفال من خلال توفير الإمكانيات المتاحة، فستان زفاف بسيط ذو نقوش تعبر عن التراث الفلسطيني، وباقة زهور حمراء، وفرش بسيط، أما العريس كان يرتدي ملابسه اليومية العادية والبسيطة، ويزين رقبته بالشال الفلسطيني، وسط احتفاء كل سكان الخيام من حولهم ومظاهر الفرح التي كان تتحدى كل القسوة والظلم الذي عاشاه.
وكأن الاحتلال الصهيوني أبى أن يرى أمل وسط الدمار، وحرم عليهم الفرح
والحياة كما حرمهم من أرضهم وبيوتهم وأمانهم، فقد أعلنت الصفحات الرسمية الفلسطينية على موقع التواصل الاجتماعي استشهادهما سوياً، بعدما أعطوا العالم أجمع درساً في الأمل، وقد سطر باستشهادهما سطراً أخر في تاريخ العدوان الإسرائيلي على غزة، وتوثيقاً لقلوبهم القاسية التي تنهش كل ما يروه يرمز للحب والسلام والحياة.
اعلان استشهاد العروسين
العروسين الفلسطينين
MENAFN19022024000132011024ID1107871667
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.