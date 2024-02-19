لو عديتى الـ 50 هتكونى أصغر.. خطوة بخطوة اعرفى إزاى تحطى ماكياجك

MENAFN - Youm7) تختلف البشرة مع مرور الوقت والتقدم في العمر ولذلك ينصح دائمًا باتباع روتين مناسب لها لحمايتها من التجاعيد والخطوط الرفيعة، كما ينصح بوضع المكياج المناسب للبشرة واستخدام أدوات معينة قبل وضعه والتأكد من الترطيب المستمر للبشرة.

وفى هذا التقرير يقدم "اليوم السابع" نصائح لوضح المكياج للسيدات فوق الـ 50 سنة وذلك وفقًا لما ذكره موقعvogue









- التفتيح والترطيب مهمان للغاية تحت منطقة العين لمساعدة خافي العيوب في الحصول على لمسة نهائية أكثر سهولة.

- يمكن أن يساعد البرايمر المناسب في طمس الخطوط الدقيقة والمسام، وإطالة عمر مكياجك، ويوصى باستخدام طبقة رقيقة من البرايمر بعد وضع منتجات العناية بالبشرة، اتركيه لمدة دقيقة قبل وضع كريم الأساس.

- كلما كنت أكثر نضجًا، كلما كان كريم الأساس أقل ثقلاً، المكياج السميك المطبق على البشرة الناضجة لا يؤدي إلا إلى المبالغة في جودة البشرة كلما كانت القاعدة أرق وأكثر ترطيبًا، كلما كان مظهرها أفضل.















- إذا كنتِ تبحثين عن تغطية أو لمسة نهائية خالية من العيوب، يوصى باستخدام كريم أساس ذو تغطية متوسطة ولمسة نهائية تشبه البشرة، تدوم طويلاً ولن تستقر في الخطوط الدقيقة، عندما

يتعلق الأمر بالكونسيلر، فإن التركيبة التي لا تتجعد أو تبدو جافة بسهولة هي المهمة."







- بالنسبة للنساء فوق سن 50 عامًا يفضل دائمًا الماسكارا السوداء،

مع تقدمنا ​​في السن يعطي اللون الأسود المزيد من السطوع للعيون،

الماسكارا البنية يمكن أن تجعل العيون تبدو متعبة وحتى صفراء قليلاً. "

- لا تربع حاجبيك، إذا كانت هناك حاجة لرسم الحواجب، استخدمي قلمًا برأس ناعم جدًا لتقليد شعر الحاجب، يمكنك رسم حاجب واقعي .