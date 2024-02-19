لو عديتى الـ 50 هتكونى أصغر.. خطوة بخطوة اعرفى إزاى تحطى ماكياجك

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- Youm7) تختلف البشرة مع مرور الوقت والتقدم في العمر ولذلك ينصح دائمًا باتباع روتين مناسب لها لحمايتها من التجاعيد والخطوط الرفيعة، كما ينصح بوضع المكياج المناسب للبشرة واستخدام أدوات معينة قبل وضعه والتأكد من الترطيب المستمر للبشرة.
وفى هذا التقرير يقدم "اليوم السابع" نصائح لوضح المكياج للسيدات فوق الـ 50 سنة وذلك وفقًا لما ذكره موقعvogue
- التفتيح والترطيب مهمان للغاية تحت منطقة العين لمساعدة خافي العيوب في الحصول على لمسة نهائية أكثر سهولة.
- يمكن أن يساعد البرايمر المناسب في طمس الخطوط الدقيقة والمسام، وإطالة عمر مكياجك، ويوصى باستخدام طبقة رقيقة من البرايمر بعد وضع منتجات العناية بالبشرة، اتركيه لمدة دقيقة قبل وضع كريم الأساس.
- كلما كنت أكثر نضجًا، كلما كان كريم الأساس أقل ثقلاً، المكياج السميك المطبق على البشرة الناضجة لا يؤدي إلا إلى المبالغة في جودة البشرة كلما كانت القاعدة أرق وأكثر ترطيبًا، كلما كان مظهرها أفضل.
- إذا كنتِ تبحثين عن تغطية أو لمسة نهائية خالية من العيوب، يوصى باستخدام كريم أساس ذو تغطية متوسطة ولمسة نهائية تشبه البشرة، تدوم طويلاً ولن تستقر في الخطوط الدقيقة، عندما
يتعلق الأمر بالكونسيلر، فإن التركيبة التي لا تتجعد أو تبدو جافة بسهولة هي المهمة."
- بالنسبة للنساء فوق سن 50 عامًا يفضل دائمًا الماسكارا السوداء،
مع تقدمنا في السن يعطي اللون الأسود المزيد من السطوع للعيون،
الماسكارا البنية يمكن أن تجعل العيون تبدو متعبة وحتى صفراء قليلاً. "
- لا تربع حاجبيك، إذا كانت هناك حاجة لرسم الحواجب، استخدمي قلمًا برأس ناعم جدًا لتقليد شعر الحاجب، يمكنك رسم حاجب واقعي .
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