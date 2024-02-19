5 تسريحات شعر للبنات فى الروضة أو المدرسة.. اختارى المناسب لابنتك

(MENAFN
- Youm7) البنات في سن الروضة والمرحلة الابتدائية يحتاجن لتصفيف شعورهن صباحًا قبل ذهابهن للمدرسة، وتريد الأمهات التغير في تسريحة الشعر والابتعاد عن نمط تسريحة الكعكة أو الضفيرة، وأيضًا لا تريد التأخير على المدرسة وتصفيف الشعر بمظهر متألق يضيف الأناقة إلى بناتهن، ومن خلال هذا التقرير وفقًا لما نشره موقع"
tulamama".
5 أفكار لتسريحات سهلة يمكن تصفيفها بسهولة وهي: تصفيفة شعر تضم ثلاثة ذيول رأسية وكعكة
تصفيف كعكة جديدة
جديلتان بسيطتان مع باق الشعر مربوط ومفرود
جديلتان
جديلة جانبية مع شعر مفرود
جديلة جانبية
3 ذيول مع ذيل كبير من على الجانب
3 ذيول مع ذيل كبير
3 جدائل يتم رابطها من على الجانب مع باقي الشعر منسدل
3 جدائل
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