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5 تسريحات شعر للبنات فى الروضة أو المدرسة.. اختارى المناسب لابنتك

2/19/2024 2:31:26 PM
(MENAFN- Youm7) البنات في سن الروضة والمرحلة الابتدائية يحتاجن لتصفيف شعورهن صباحًا قبل ذهابهن للمدرسة، وتريد الأمهات التغير في تسريحة الشعر والابتعاد عن نمط تسريحة الكعكة أو الضفيرة، وأيضًا لا تريد التأخير على المدرسة وتصفيف الشعر بمظهر متألق يضيف الأناقة إلى بناتهن، ومن خلال هذا التقرير وفقًا لما نشره موقع"
tulamama".

5 أفكار لتسريحات سهلة يمكن تصفيفها بسهولة وهي: تصفيفة شعر تضم ثلاثة ذيول رأسية وكعكة

تصفيف كعكة جديدة

جديلتان بسيطتان مع باق الشعر مربوط ومفرود

جديلتان
جديلة جانبية مع شعر مفرود
جديلة جانبية
3 ذيول مع ذيل كبير من على الجانب
3 ذيول مع ذيل كبير


3 جدائل يتم رابطها من على الجانب مع باقي الشعر منسدل
3 جدائل





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