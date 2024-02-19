5 تسريحات شعر للبنات فى الروضة أو المدرسة.. اختارى المناسب لابنتك

MENAFN - Youm7) البنات في سن الروضة والمرحلة الابتدائية يحتاجن لتصفيف شعورهن صباحًا قبل ذهابهن للمدرسة، وتريد الأمهات التغير في تسريحة الشعر والابتعاد عن نمط تسريحة الكعكة أو الضفيرة، وأيضًا لا تريد التأخير على المدرسة وتصفيف الشعر بمظهر متألق يضيف الأناقة إلى بناتهن، ومن خلال هذا التقرير وفقًا لما نشره موقع"tulamama".

5 أفكار لتسريحات سهلة يمكن تصفيفها بسهولة وهي: تصفيفة شعر تضم ثلاثة ذيول رأسية وكعكةتصفيف كعكة جديدةجديلتان بسيطتان مع باق الشعر مربوط ومفرودجديلتانجديلة جانبية مع شعر مفرودجديلة جانبية3 ذيول مع ذيل كبير من على الجانب3 ذيول مع ذيل كبير





3 جدائل يتم رابطها من على الجانب مع باقي الشعر منسدل3 جدائل