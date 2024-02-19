6 أشياء مهمة احرص على تعليمها للأبناء قبل شهر رمضان

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- Youm7) من الضرورى تعليم الأطفال العادات والتقاليد الدينية وأخلاقيات شهر رمضان المبار ، فهذا الشهر يعج بالقيم والروحانيات التي تساعدنا على الحياة، ولابد من تعاليم الأطفال وتنمية مهارتهم وحواسهم الحركية والذهنية لاستقبال هذا الشهر، ومن خلال تقريرنا التالى توجد بعض النصائح التي يجب إتباعها وتعاليمها للأطفال قبل دخول شهر رمضان الكريم.
صنع زينة رمضان وتنزين المنزل
قبل حلول شهر رمضان ينصح بمشاركة الأطفال في صنع زينة رمضان وتزين المنزل، قبل حلول الشهر الكريم، وإذا أتيح صنع الفوانيس الملونة البسيطة المصنوعة من الورق الملون واللزق إجعلى طفلك يصنعها فهذا يتح له التفكير والابتكار.
أداء صلاة الجماعة وصلاة التراويح
على الوالدين بتشجيع الطفل على أداء الصلاة في جماعة سواء في البيت مع الإخوان أو في المسجد، وتشجيعه على صلاة التراويح .
قراءة القرءان الكريم
على كل أم أن تخصص ركن هادئ في المنزل لقراءة القرءان الكريم، ووضع المصاحف بطريقة جميلة وجذابة تجذب يالطفل ليمد يده ليأخذ المصحف لقراءته. مع كتب الأدعية .
قراءة قصص الأنبياء والعظة منها
أما قراءة قصص السيرة النبوية والأنبياء والصحابة فهى هامة جدًا، حيث يتعلم منها الطفل وياخذ العظة والتعاليم التي تساعده على تخطى المواقف الحياتية.
صلة الرحم خلال الشهر الكريم
صلة الرحم هي لم الشمل خلال شهر رمضان الكريم،زيارة القارب والعائلات تزيد الألفة والمحبة والتسامح، فتبادل الزيارات العائلية يزيد من الترابط .
التبرع للفقراء
مساعدة المساكين والمحتاجين والفقراء أمر مهم جدًا خلال الشهر الكريم، يساهم في توعية الطفل بالأعمال الخيرية شهر رمضان المبارك وبعده.
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