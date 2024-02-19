6 أشياء مهمة احرص على تعليمها للأبناء قبل شهر رمضان

MENAFN - Youm7) من الضرورى تعليم الأطفال العادات والتقاليد الدينية وأخلاقيات شهر رمضان المبار ، فهذا الشهر يعج بالقيم والروحانيات التي تساعدنا على الحياة، ولابد من تعاليم الأطفال وتنمية مهارتهم وحواسهم الحركية والذهنية لاستقبال هذا الشهر، ومن خلال تقريرنا التالى توجد بعض النصائح التي يجب إتباعها وتعاليمها للأطفال قبل دخول شهر رمضان الكريم.







صنع زينة رمضان وتنزين المنزل

قبل حلول شهر رمضان ينصح بمشاركة الأطفال في صنع زينة رمضان وتزين المنزل، قبل حلول الشهر الكريم، وإذا أتيح صنع الفوانيس الملونة البسيطة المصنوعة من الورق الملون واللزق إجعلى طفلك يصنعها فهذا يتح له التفكير والابتكار.

أداء صلاة الجماعة وصلاة التراويح

على الوالدين بتشجيع الطفل على أداء الصلاة في جماعة سواء في البيت مع الإخوان أو في المسجد، وتشجيعه على صلاة التراويح .

قراءة القرءان الكريم

على كل أم أن تخصص ركن هادئ في المنزل لقراءة القرءان الكريم، ووضع المصاحف بطريقة جميلة وجذابة تجذب يالطفل ليمد يده ليأخذ المصحف لقراءته. مع كتب الأدعية .

قراءة قصص الأنبياء والعظة منها

أما قراءة قصص السيرة النبوية والأنبياء والصحابة فهى هامة جدًا، حيث يتعلم منها الطفل وياخذ العظة والتعاليم التي تساعده على تخطى المواقف الحياتية.

صلة الرحم خلال الشهر الكريم

صلة الرحم هي لم الشمل خلال شهر رمضان الكريم،زيارة القارب والعائلات تزيد الألفة والمحبة والتسامح، فتبادل الزيارات العائلية يزيد من الترابط .

التبرع للفقراء

مساعدة المساكين والمحتاجين والفقراء أمر مهم جدًا خلال الشهر الكريم، يساهم في توعية الطفل بالأعمال الخيرية شهر رمضان المبارك وبعده.