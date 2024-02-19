أوابك: الدول الأعضاء تستحوذ على 54% من احتياطي النفط العالمي المؤكد

MENAFN - Youm7) شارك الأمين العام لمنظمة أوابك المهندس جمال عيسى اللوغانى فى الجلسات الحوارية فى المؤتمر الاستراتيجى الذى عقد يوم 19 فبراير كمتحدث رئيسى بمشاركة الوزراء وقادة صناعة الطاقة.

وتأتى أهمية الجلسة التى شارك فيها الأمين العام لمنظمة أوابك المهندس جمال عيسى اللوغانى والمعنونة بـ" تأمين الطاقة المستدامة وبأسعار معقولة للجميع" فى ظل تزايد المخاوف والقيود الجيوسياسية على مستوى العالم، اذ لايزال الوصول إلى الطاقة الآمنة والميسورة التكلفة يهدد العديد من الدول النامية، حيث تسعى الحكومات جاهدة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة وضمان أمن الإمدادات لشعوبها على المدى القصير.

وقد أشار اللوغانى، إلى أن الدول الأعضاء فى منظمة أوابك تمتلك قدرات كبيرة وموارد هائلة تؤهلهم للقيام بدور أكبر فى المستقبل وسيكونون قادرين على تحقيق تحولات الطاقة المنشودة، وقال أن الدول الأعضاء فى المنظمة تستحوذ على 54% من احتياطى النفط العالمى المؤكدة، و26% من الاحتياطيات المؤكدة من الغاز، كما تستأثر بنحو 27% من إنتاج النفط العالمى و14% من إنتاج الغاز، فضلا عن الاهتمام الكبير الذى توليه الدول الأعضاء فى المنظمة لمصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح) والطاقة النووية أيضا.

وأضاف اللوغانى أن توقعات منظمة أوبك الأخيرة تشير إلى تزايد الطلب العالمى على الطاقة بنسبة 23%، ومن المتوقع أن ترتفع حصة مصادر الطاقة المتجددة (خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) فى مزيج الطاقة من 2.7% الآن إلى 11.7% فى عام 2045. وفى المقابل، سيبقى النفط والغاز المصدر الرئيسى لتلبية احتياجات الطاقة العالمية مستحوذا على حصة 53.7% فى مزيج الطاقة لعام 2045.

وبين اللوغانى الدور المتوقع لمنظمة أوابك فى التحولات الطاقية، حيث قال أن الدول الأعضاء فى منظمة الأوابك ستستمر فى كونها المورد الرئيسى للطاقة للعالم، من خلال الاستثمار فى الوقود الأحفورى والطاقة المتجددة، والحفاظ على أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات.



وأوضح أن هناك عددا من الدول الاعضاء تهدف إلى توسيع طاقاتهم الإنتاجية فى المستقبل، كالكويت والعراق والإمارات العربية المتحدة، فيما تخطط المملكة العربية السعودية للحفاظ على طاقتها القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا، وتسعى قطر لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعى المسال من 77 مليون طن مترى سنوياً إلى 126 مليون طن مترى سنوياً فى عام 2026.

وقال اللوغانى أن التحدى الرئيسى الذى تواجهه الدول الأعضاء هو الاستثمارات الضخمة اللازمة لتلبية الطلب العالمى المتزايد على الطاقة.



وأضاف أنه من أجل إنتاج النفط والغاز بطرق نظيفة، تقوم الدول الأعضاء فى منظمة الأوابك بضخ استثمارات ضخمة فى مختلف التقنيات المتاحة مثل استخدام تقنيات احتجاز ثانى أكسيد الكربون وتخزينه فى عمليات النفط والغاز.

وأكد اللوغانى على أن دول أوابك تؤمن بأن إنتاج النفط والغاز مع التحكم فى الانبعاثات من خلال التقنيات النظيفة يمكن أن يقود إلى صافى انبعاثات صفرية فى عام 2050، ومن ثم فإن دول أوابك ستكون جزءا من الحل نحو التحول المتوازن والتدريجى والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.

واختتم اللوغانى بالقول أن هذه الجهود تعكس دون أدنى شك التزام منظمة أوابك بتعزيز أنظمة الطاقة المستدامة والمساهمة فى الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

وشارك وفد من منظمة أوابك برئاسة المهندس جمال عيسى اللوغانى، الأمين العام للمنظمة فى فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى السابع للطاقة ( ايجبس 2024 ) الذى يقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة من 19 - 21 فبراير 2024 تحت شعار " تحفيز الطاقة : تأمين الإمدادات والتحول الطاقى وخفض الانبعاثات ".



يذكر أن المؤتمر لهذا العام قد تحول من مؤتمر للبترول إلى منصة شاملة للطاقة تستعرض كافة التحديات والحلول بشأن تحقيق تحولات الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية من انتاج واستخدام الطاقة. وقد شهد المؤتمر حضور كثيف لمعالى الوزراء والمسئولين فى قطاعات الطاقة عربيا وإقليميا ودوليا، كما حضره امناء منظمات الطاقة الاقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية للطاقة.