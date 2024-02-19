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الملا يبحث مجالات التعاون مع البنك الدولى

2/19/2024 2:31:22 PM
(MENAFN- Youm7) أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية التعاون المثمر والمستمر مع البنك الدولي وخاصة فى مجال الغاز الطبيعى.



وخلال اللقاء مع جوانجزى تشن نائب رئيس البنك الدولى للبنية التحتية ، أشار الملا إلى أن التجربة المشتركة مع البنك الدولي فى مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والتى ساهمت فى تجربة مصر بتقديم طهى نظيف ،يمكن البناء عليه وتكراره فى تجارب مختلفة مثل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود وإنتاج الهيدروجين.



وأشار جوانجزى لاهتمام البنك بتمويل الطاقات الجديدة والمتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر ، وأكد على دعم منتدى غاز شرق المتوسط وإيجاد تعاون إقليمى وأعرب عن سعادته بالتعاون مع والشراكة مع مصر فى عدة قطاعات.
















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