الملا يبحث مجالات التعاون مع البنك الدولى

(MENAFN
- Youm7) أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية التعاون المثمر والمستمر مع البنك الدولي وخاصة فى مجال الغاز الطبيعى.
وخلال اللقاء مع جوانجزى تشن نائب رئيس البنك الدولى للبنية التحتية ، أشار الملا إلى أن التجربة المشتركة مع البنك الدولي فى مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والتى ساهمت فى تجربة مصر بتقديم طهى نظيف ،يمكن البناء عليه وتكراره فى تجارب مختلفة مثل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود وإنتاج الهيدروجين.
وأشار جوانجزى لاهتمام البنك بتمويل الطاقات الجديدة والمتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر ، وأكد على دعم منتدى غاز شرق المتوسط وإيجاد تعاون إقليمى وأعرب عن سعادته بالتعاون مع والشراكة مع مصر فى عدة قطاعات.
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