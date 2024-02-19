Monday, 19 February 2024 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طارق الملا يبحث مع رئيس أكسنس توفير الرخص التكنولوجية للمشروعات الجديدة

2/19/2024 2:31:22 PM
(MENAFN- Youm7) عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع جان سينتيناك رئيس شركة أكسنس الفرنسية ووفدها المشارك فى مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس 2024.



واوضح الملا أنه تم خلال الجلسة استعراض عدد من مشروعات التعاون المشترك الجارى تنفيذها والتى تشمل توفير الرخص التكنولوجية للمشروعات الجديدة ومشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتدريب الكوادر البترولية .



وأكد جان على حرص الشركة الفرنسية على المشاركة المستمرة فى مؤتمر إيجبس للتعرف على فرص استثمارية جديدة فى هذه الصناعة المهمة للتنمية والاستدامة وهو ما يزيد من تعاونها مع قطاع البترول المصرى.




وأكد الملا على أهمية التعاون والاستفادة من خبرات شركة أكسنس التكنولوجية ، وقدرتها على توفير الرخص اللازمة لتنفيذ مشروعات التكرير ومنها مشروع مجمع إنتاج السولار بشركة انوبك باسيوط ، فضلا عن إسهاماتها المتميزة فى برامج تدريب الكوادر البشرية.
















MENAFN19022024000132011024ID1107871660

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث