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وزير البترول يبحث مع رئيس أدنوك التوسع فى مشروعات البنية التحتية

2/19/2024 2:31:22 PM
(MENAFN- Youm7)

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع المهندس بدر سعيد اللمكى، الرئيس التنفيذى لشركة أدنوك للتوزيع والوفد المرافق له، وخلال اللقاء تم استعراض خطط الشركة للتوسع فى مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية.


وأوضح الملا عن ترحيبه بتواجد شركة ادنوك الإماراتية وحرصها على الاستثمار فى مصر فى مجال توزيع وتسويق المنتجات البترولية بالشراكة مع شركة توتال انرجيز الفرنسية للتسويق مع شركة توتال، لافتاً إلى أن السوق المصرى يستوعب المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال الحيوى.


وأعرب اللمكى عن سعادته بالمشاركة فى مؤتمر ايجبس 2024 والنجاح الذى يشهده عاما بعد عام، مشيداً بالدعم الذى يقدمه المهندس طارق الملا للشركة للتوسع فى مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية، لافتاً إلى أن هناك حالياً 9 محطات دخلت الخدمة وهناك محطة جارى الانتهاء منها ودخولها على الخدمة خلال شهر أبريل القادم، إضافة إلى محطة نموذجية سيتم الانتهاء منها خلال شهر اكتوبر القادم، لافتاً إلى رغبة الشركة فى التوسع فى استثماراتها فى مجالات البنية التحتية ودخول مجال تموين الطائرات فى مصر.








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