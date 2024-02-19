وزير البترول يبحث مع إنرجين خططها لزيادة الإنتاج بمنطقة البحر المتوسط

(MENAFN
- Youm7) التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع ماثيوس ريجاس رئيس شركة انرجين العالمية وبحثا خططها لتنمية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى من مناطق عملها في مصر بمنطقة البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة.
وأشاد الملا بالتعاون القائم مع شركة انرجين العالمية والتى حققت نجاحات ، حيث تمتلك إمكانيات كبيرة وتسعى لضخ استثمارات جديدة لتعظيم استغلال الموارد الغازية من منطقة حوض البحر المتوسط التى تعد مركزاً رئيسياً لعملياتها.
ومن جانبه أكد رئيس الشركة اهتمامها
بدعم استثمارتها في إنتاج الغاز الطبيعى بمصر والتعاون مع قطاع البترول المصري
فى تنمية الحقول الغازية في البحر المتوسط بمنطقتي شمال إدكو وشمال العامرية ومنطقة أبوقير، وتركيزها علي تنفيذ خطتها للبحث والاستكشاف ، مشيراً إلى أن إنتاجها بلغ 150 مليون قدم مكعب يومياً.
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