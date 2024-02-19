Monday, 19 February 2024 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير البترول يبحث مع إنرجين خططها لزيادة الإنتاج بمنطقة البحر المتوسط

2/19/2024 2:31:21 PM
(MENAFN- Youm7) التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع ماثيوس ريجاس رئيس شركة انرجين العالمية وبحثا خططها لتنمية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى من مناطق عملها في مصر بمنطقة البحر المتوسط خلال الفترة المقبلة.



وأشاد الملا بالتعاون القائم مع شركة انرجين العالمية والتى حققت نجاحات ، حيث تمتلك إمكانيات كبيرة وتسعى لضخ استثمارات جديدة لتعظيم استغلال الموارد الغازية من منطقة حوض البحر المتوسط التى تعد مركزاً رئيسياً لعملياتها.



ومن جانبه أكد رئيس الشركة اهتمامها
بدعم استثمارتها في إنتاج الغاز الطبيعى بمصر والتعاون مع قطاع البترول المصري
فى تنمية الحقول الغازية في البحر المتوسط بمنطقتي شمال إدكو وشمال العامرية ومنطقة أبوقير، وتركيزها علي تنفيذ خطتها للبحث والاستكشاف ، مشيراً إلى أن إنتاجها بلغ 150 مليون قدم مكعب يومياً.












MENAFN19022024000132011024ID1107871658

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث