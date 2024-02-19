هل ساعد عميد الأدب العربى طه حسين في تعريف القارئ العربى بأندريه جيد؟

MENAFN - Youm7) كاتب فرنسي، وحاصل على جائزة نوبل في الأدب، هو أندريه جيد، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 19 فبراير عام 1951، وقد تشكلت حياته وهو في سن الـ25 عبر رحلاته في أوروبا وأفريقيا، بعدما رحلت أمه التي كانت ترعاه بعد وفاة والده وهو في سن الـ 11.

كان "أندريه جيد" يشعر أنه مختلف عن الآخرين، ولم تكن دراسته المدرسية منتظمة، مما جعله يعيش طفولة مشوشة، وما إن بلغ المراهقة حتى استهوته اللقاءات الأدبية فأخذ يرتاد الصالونات الأدبية والأندية الشعرية وحصل على جائزة نوبل للآداب عام 1947.

وكان يربط الكاتب الفرنسي أندريد جيد، علاقة صداقة قوية مع الكاتب والمفكر الكبير طه حسين عميد الأدب العربي، وقد قدمه الأخير لطلاب جامعة القاهرة عندما زار أندريه كليه الآداب وتحدث في محاضرة طويلة، وحسب ما ذكر في كتاب "في صالون العقاد كانت لنا أيام" للكاتب الكبير الراحل أنيس منصور.

كما قام عميد الأدب العربي طه حسين بترجمة رواية "الباب الضيق" لـ أندرية جيد، وبعدما علم جيد بذلك كتب رسالة إلى طه حسيد في الخامس من يوليو عام 1945، مستفسرًا عن الأسباب التي دفعته لترجمة تلك الرواية، وهو ما أشار إليه ونقله الكاتب التونسي "حسونة المصباحي.

وفى الرسالة، كتب أندريه جيد يقول: "لقد أبرزت فى كتاباتى أحيانًا الجاذبيّة الكبيرة للعالم العربى، ولأنوار الإسلام، ولقد عشت أحيانًا، ولوقت طويل، بصحبة مستعربين وباحثين فى شئون الإسلام، ومن المؤكّد أنّنى ما كنت لأكون على ما أنا عليه لو لم أطل الوقوف فى ظلّ النخيل بعد أن أكون قد تذوّقت، حدّ الوجد، الحرقة العنيفة للصحراء.

فحينها عرفت كيف أغرز الحلّة الجديدة لثقافتنا الغربيّة، وأعثر من جديد على أصالة إنسانيّة مفقودة. لكن حتى اليوم، وإن كنت قد تقبّلت الكثير وتعلّمت الكثير من العالم العربي، فإنه لا يبدو لى أن العكس كان ممكنا. لهذا فإن اقتراحكم فاجأني، وأعنى بذلك ترجمة أحد آثارى إلى لغتكم.. لقد ظن البعض أن الإسلام يعطى أكثر مما يأخذ، وهذا ليس صحيحًا فقد أعطى الإسلام كثيرًا لأنه أخذ الكثير.. فإلى أى قارئ يمكن أن تتوجّه؟ وإلى أى فضول يمكن أن تستجيب؟

في عام 1891 نشر جيد دفاتر أندريه فالتر التي يحكي فيها عن نفسه بشخصية بطل القصة أندريه فالتر حيث تكلم عن شعوره بالكآبة وطموحاته المستقبلية وحبه لابنة عمه مادلين المكنى عنها بالرواية تحت اسم ابنة عم البطل أمانويل وذلك قبل أن يتزوج ابنة عمه مادلين عام 1895.



ترجم عدة كتب إنجليزية إلى اللغة الفرنسية ووضع دراسات نقدية جديدة في الأدب الفرنسي، وحصل على شهادة الدكتوراة الفخرية من أكسفورد، و من أبرز أعماله روايات: المزيفون، البوابة الضيقة، قوت الأرض، سيمفونية الحقول.