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جامعة بولندية تحل لغز حطام سفينة غارقة من العصر البرونزي

2/19/2024 2:31:20 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت جامعة نيكولاس كوبرنيكوس في تورون ببولندا، أن المسوحات التي أجرتها تحت الماء على
حطام السفينة التي عثرعليها قبالة سواحل تركيا، على أي بقايا هيكلية، أو شظايا من الخشب، وكل ما بقي منها هو قضبان نحاسية في قاع البحر، تم نقلها على متن سفينة تغادر خليج أنطاليا إلى البحر المفتوح خلال العصر البرونزي، وفقا لما نشره موقع " heritagedaily".

وأكد الباحثين، أنه من المحتمل أن السفينة قد اصطدمت بالصخور وغرقت بسرعة، وبسبب الحمولة الثقيلة واستهلاك الماء، انزلقت السفينة إلى أسفل منحدر مغمور مما تسبب في إفراغ حمولة قضبان النحاس على طول مسار الانزلاق في مواقع مختلفة على المنحدر.

تم العثور على بعض القضبان على عمق 35 مترًا، بينما يقع البعض الآخر على عمق 50 مترًا. ومع ذلك، يشير فريق الغوص إلى أنه من المحتمل العثور على المزيد من حمولة السفينة على أعماق أكبر بكثير،علاوة على ذلك، من المحتمل أن تكون السفينة هي أقدم مثال معروف تم العثور عليه وهو ينقل قضبان النحاس، والذي يشير التاريخ الأولي إلى حوالي 1500 قبل الميلاد.








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