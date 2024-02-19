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قلعة ألموت المعقل الحصين.. حكاية مأوى الحشاشين أخطر طائفة دموية بالعالم

2/19/2024 2:31:19 PM
(MENAFN- Youm7) اشتهرت قلعة ألموت بكونها معقل فرقة الحشاشين وقد كانت منبع أساطير وحكايات لكن الثابت عنها أنها كانت حصينة للغاية إذ تم إنشاؤها بشكل يجعل من الصعب جدا الوصول إليها إلا لقاطنيها.



وتمكن حسن الصباح من السيطرة على قلعة ألموت ليعلن منها دولته حيث جاء إلى أصفهان عام 1081 من أجل أن يقيم دولة تكون امتدادا للدولة الفاطمية فى شمال أفريقيا، وظل فيها 53 عاما كاملة حتى وفاته.



وكانت بداية سيطرة "الصباح" على تلك القلعة بداية انتصارات له على دولة السلاجقة التى كانت تحكم بلاد فارس فى تلك الآونة، وبداية لتوسع طائفة الحشاشين إحدى طوائف الإسماعيلية الشيعية، واتخذ الحشاشون مع «ألموت» عدة قلاع حصينة فى قمم الجبال لنشر دعوتهم وبناء دولتهم، ممَّا أكسبها عداءً شديدًا مع الخلافة العباسية والفاطمية والدول والسلطات الكبرى التابعة لهما، كالسلاجقة والخوارزميين والزنكيين والأيوبيين إضافة إلى الصليبيين.



ويقول أحمد أمين عبر كتابه "المهدى والمهدوية"، ومن هذه الفرق التى كانت مؤسسة على التشيع والاعتقاد بالمهدية فرقه الحشاشين، ويسمون أحيانًا بالإسماعيلية، وأحيانًا بالديلمية وزعيمهم الحسن بن الصباح المشهور، وسموا بالحشاشين؛ لأنهم كانوا يتعاطون الحشيش، وقد شاع استعمال المكيفات لديهم ولدى الصوفية، كما استعملوا القهوة للتنبه للعبادة كما يقولون وكان الحشيش يخدم أغراض هؤلاء الإسماعيلية؛ لأنه يخدر أعصابهم ويزيد أحلامهم اللذيذة فيكونون أطوع فى تنفيذ الأوامر التى تصدر لهم، وقد حكى الرحالة ماركو بولو الذى رحل إلى بلادهم بعد مائتى سنة تقريبًا أنهم كانوا يستعملون الحشيش فى القلعة، فإذا خدروا خملوا إلى بقعة فى فناء القلعة، وكانت مملوءة بالغانيات الحسان ليتمتعوا باللذائذ فيها حتى يتمثلوا فى ذلك الجنة ونعيمها، فإذا أمروا أمرًا نفذوه، فإن استطاعوا الهرب فيها، إلا الجنة مأواهم.












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