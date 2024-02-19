كنوت همسون أديب نرويجى حاصل على جائزة نوبل في الأدب.. اعرف حكايته

MENAFN - Youm7) تحل اليوم ذكرى وفاة الكاتب النرويجي "كنوت همسون " الحاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1920، ومن أبرز مؤلفاته رواية "الجوع" التي تعد واحدة من ضمن أفضل الروايات الأدبية التي نشرت في ذلك القر، وحققت نجاحًا كبيرًا ومازالت متصدرة حتى يومنا هذا.

ولد "كنوت" ضمن عائلة ريفية فقيرة، وعاش طفولة قاسية في رعاية عمه الذي كان واحدًا ضمن الحركة التقوية، ومارس خلال حياته عدد من المهن البسيطة لكسب قوت يومه، إلى أن سافر إلى بلاده بسبب مرض أصيب به خلال الغربة، وبعد شفائه عاد مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وخلال تلك الفترة بدء في التعرف على الحياة الأمريكية بمختلف جوانبها، ونشر أول كتاب له تحت عنوان "الحياة الثقافية في أمريكا الحديثة" عام 1889، وفي الثانية التالية نشر مقال بنشر مقال بعنوان "الحياة اللاواعية للروح" والذي هاجم فيه المادية الأمريكية الصاخبة.

وفي عام 1890، أصدر كنوت همسون روايته "الجوع" التي حققت له شهرة عالمية واسعة، والتي يدين فيها الحضارة المادية بمظاهرها التي تسبب في تلوق الحياة الإنسانية حتى جعلتها حسب وصفه "غير محتملة"، وهو الأسلوب الذي اتبعه في جميع الروايات التي أصدرها خلال حياته الأدبية.

وأثناء الحرب العالمية الثانية، وصف "كنوت" هتلر أنه قادر على إقامة مجتمع جديد في ألمانيا قادرًا على التحرر من كل الأمراض التي جلبتها الحضارة المادية، كما أنه ناصر النازية آنذاك.

وألقى "همسون" فى بلاده فى العاصمة أوسلوا وبعض المدن النرويجية الأخرى، الكثير من المحاضرات حول "المادية الأمريكية" ضد الإنسان وضد الطبيعية وأن الديموقراطية في بلادهم مزيفة، كما آمن كنوت بتدرجات البشر، حيث أنهم غير متساويين في الذكاء، ولذلك كان ينتمنى لما يسميع بـ "ارسقراطية الحس والذكاء" وحاول الدفاع عن أفكاره في كتاباته.

وأصيب كنوت همسون بأكثر من بنوبة عصبية حادة، حتى أنه وفي أواخر حياته اشتدت عليه تلك النوبات ولم يعد يعي ما يقول وما يفعل، فتم وضعه فى مصحة الأمراض العقلية، وهناك كتب نصا للدفاع عن نفسه وعن أفكاره حمل عنوان: "على الدروب حيث ينبت العشب".

وفي السنوات الأخيرة من حياته، عاش كنوت همسون العزلة، وكان أهل بلاده يتعاملون معه كما لو أنه «خائن للوطن»، أما الروايات التي ألفّها فلا تزال إلى حد هذه الساعة تفتن الملايين من القراء في جميع أنحاء العالم.