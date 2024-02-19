العثور على بروش فضي نادر يصور الأسطورة الرومانية لرومولوس وريموس

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الثقافة في ولاية فالنسيا بإسبانيا، عن اكتشاف بروش فضي نادر يصور رومولوس وريموس ، ويبلغ حجم البروش 4 سم، ويعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادى، وتم العثور عليه أثناء أعمال التنقيب في مبنى عام قديم في فيلانوفا دالكوليا، كان يستخدم للخدمات البريدية خلال الفترة الرومانية، وفقًا لما نشره موقع "heritagedaily".

في الأساطير الرومانية، كان رومولوس وريموس شقيقين توأمان، تروي قصتهما الأسطورة التأسيسية لروما والمملكة الرومانية، وُلد التوأم في ألبا لونجا لأمهما ريا سيلفيا، ابنة جدهما المخلوع الملك نوميتور السابق، نظرًا لأن الأطفال يشكلون تهديدًا، أمر الملك أموليوس (شقيق نوميتور) بالتخلي عن التوأم على ضفة نهر التيبر وتركهما ليموتا.

وتختلف القصة باختلاف المصدر، لكن الحكاية الأبرز تحكي عن إنقاذ ذئبة التوأم، فأرضعتهما في كهف يعرف باسم لوبركال (يقع عند السفح الجنوبي الغربي لتل بالاتين في روما) عندما علموا بماضيهم، قاموا بقتل أموليوس وأعادوا نوميتور ملكًا على ألبا.

بعد مشاجرة بين التوأم، يرتكب رومولوس جريمة قتل الأخوة ضد ريموس ويؤسس مدينة روما، يُظهر البروش الفضي صورة الذئبة وهي ترضع التوأم في صغرهما، والذي أصبح الرمز الأساسي لمدينة روما منذ القرن الثالث قبل الميلاد.

وقال عالم الآثار جوزيب كاربو: "إنها قطعة استثنائية بسبب ندرتها وجودتها، حيث لم تتم دراسة سوى عدد قليل جدًا من القطع من هذا النوع".







