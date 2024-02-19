العثور على بروش فضي نادر يصور الأسطورة الرومانية لرومولوس وريموس

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الثقافة في ولاية فالنسيا بإسبانيا، عن اكتشاف بروش فضي نادر يصور رومولوس وريموس ، ويبلغ حجم البروش 4 سم، ويعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادى، وتم العثور عليه أثناء أعمال التنقيب في مبنى عام قديم في فيلانوفا دالكوليا، كان يستخدم للخدمات البريدية خلال الفترة الرومانية، وفقًا لما نشره موقع "heritagedaily".
في الأساطير الرومانية، كان رومولوس وريموس شقيقين توأمان، تروي قصتهما الأسطورة التأسيسية لروما والمملكة الرومانية، وُلد التوأم في ألبا لونجا لأمهما ريا سيلفيا، ابنة جدهما المخلوع الملك نوميتور السابق، نظرًا لأن الأطفال يشكلون تهديدًا، أمر الملك أموليوس (شقيق نوميتور) بالتخلي عن التوأم على ضفة نهر التيبر وتركهما ليموتا.
وتختلف القصة باختلاف المصدر، لكن الحكاية الأبرز تحكي عن إنقاذ ذئبة التوأم، فأرضعتهما في كهف يعرف باسم لوبركال (يقع عند السفح الجنوبي الغربي لتل بالاتين في روما) عندما علموا بماضيهم، قاموا بقتل أموليوس وأعادوا نوميتور ملكًا على ألبا.
بعد مشاجرة بين التوأم، يرتكب رومولوس جريمة قتل الأخوة ضد ريموس ويؤسس مدينة روما، يُظهر البروش الفضي صورة الذئبة وهي ترضع التوأم في صغرهما، والذي أصبح الرمز الأساسي لمدينة روما منذ القرن الثالث قبل الميلاد.
وقال عالم الآثار جوزيب كاربو: "إنها قطعة استثنائية بسبب ندرتها وجودتها، حيث لم تتم دراسة سوى عدد قليل جدًا من القطع من هذا النوع".
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