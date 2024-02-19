تقرير: الاتحاد الأوروبي يحقق مع تيك توك لفشله فى حماية الأطفال.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) يخضع تطبيق الفيديو القصير الشهير TikTok للتحقيق في أوروبا بسبب مجموعة من الانتهاكات المحتملة لقانون الخدمات الرقمية (DSA)، بما في ذلك الفشل في حماية خصوصية الأطفال وسلامتهم، وفقًا لموقع 9to5mac.

والشركة متهمة أيضًا بتعريض الصحة العقلية للمستخدمين للخطر من خلال السعي المتعمد لجعل التطبيق مسببًا للإدمان، وإرسال الأشخاص إلى "جحور الأرانب" التي قد تؤدي إلى تطرف المستخدمين.

قانون الخدمات الرقمية (DSA)

قانون الخدمات الرقمية (DSA) هو تشريع أوروبي مصمم لحماية الأشخاص من المعلومات الكاذبة، ومن الإعلانات المقنعة، ومن استخدام بياناتك الشخصية لاستهدافك دون علمك.

في البداية، كان يؤثر على 19 من عمالقة التكنولوجيا الذين تم تحديدهم على أنهم يشغلون منصات كبيرة جدًا - أي يؤثرون على عدد كبير من الأشخاص، الغرض الأساسي من قانون حماية البيانات (DSA ) هو منع انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة الضارة على الشبكات الاجتماعية، في حين أن القضية الثانوية هي ضمان شفافية الشركات بشأن أسباب أي توصيات تقدمها.

X قيد التحقيق بالفعل

كانت الشبكة الاجتماعية المعروفة سابقًا باسم Twitter أول شركة تخضع لتحقيق DSA، في ديسمبر من العام الماضي، وتخضع شبكة التواصل الاجتماعي X لتحقيق رسمي من قبل الاتحاد الأوروبي، لتحديد ما إذا كانت الشركة قد خرقت القانون بما لا يقل عن ثماني طرق.

وعلى رأس القائمة "نشر محتوى غير قانوني في سياق هجمات حماس ضد إسرائيل"، ولكن العلامات الزرقاء أصبحت أيضًا تحت المجهر مرة أخرى.

TikTok قيد التحقيق

تم تسمية TikTok الآن باعتبارها الشركة الثانية التي تخضع للتحقيق بسبب الانتهاكات المحتملة لمتطلبات DSA.

ومن أهم هذه المبادئ الالتزام "بضمان مستوى عالٍ من الخصوصية والسلامة والأمان للقاصرين، لا سيما فيما يتعلق بإعدادات الخصوصية الافتراضية للقاصرين كجزء من تصميم وتشغيل أنظمة التوصية الخاصة بهم".

بالإضافة إلى ذلك، يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن خوارزميات TikTok قد تكون مصممة عمدًا للإدمان ولتقديم محتوى متطرف.

الأنظمة الخوارزمية، التي قد تحفز الإدمان السلوكي و/أو تخلق ما يسمى بـ "تأثيرات ثقب الأرانب"، وهذا التقييم مطلوب لمواجهة المخاطر المحتملة لممارسة الحق الأساسي في السلامة الجسدية والعقلية للشخص، واحترام حقوق الطفل، فضلاً عن تأثير ذلك على عمليات التطرف.

وتقول اللجنة إنه لا توجد طريقة حتى الآن للتنبؤ بالمدة التي قد يستغرقها التحقيق، ويعتمد ذلك على عدد من العوامل، بما في ذلك مدى تعاون TikTok.