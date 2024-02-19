قمر صناعي مصمم لفحص النفايات الفضائية يصل إلى مداره.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) وصلت المركبة الفضائية ADRAS-J التابعة لشركة Astroscale، وهي قمر صناعي تجريبي يمكن أن يفيد جهود تنظيف النفايات الفضائية في المستقبل، إلى مدارها بعد إطلاق ناجح من نيوزيلندا يوم الأحد، تم إرسال القمر الصناعي إلى الفضاء على متن صاروخ إلكترون من Rocket Lab، وستشهد مهمتها، التي اختارتها وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) للمرحلة الأولى من البرنامج التجريبي لإزالة الحطام تجاريًا، التقاء ADRAS-J مع المرحلة العليا من الصاروخ الياباني القديم الموجود في المدار منذ عام 2009، وفقاً لموقع engadget.

إن تراكم النفايات في مدار الأرض نتيجة لعقود من الرحلات الفضائية يشكل قضية تثير قلقا متزايدا، وتعمل وكالات الفضاء في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد على معالجتها، وفي كثير من الحالات تستعين بالشركات الخاصة لتطوير حلول محتملة، وقد تكون إحدى الطرق الأكثر فعالية للتعامل مع النفايات الفضائية هي إخراجها من مدارها، أو نقلها إلى ارتفاع أقل حتى يمكن أن تحترق في الغلاف الجوي للأرض، سيكون ADRAS-J أول من يستهدف قطعة من الحطام الكبير الموجود ويحاول الاقتراب منها وتوصيفها بأمان، بالاعتماد على البيانات الأرضية لتحديد موقعها.

وعلى مدى الأشهر القليلة المقبلة، سيشق طريقه إلى الهدف ويحاول في النهاية الاقتراب بدرجة كافية لالتقاط الصور وتقييم حالته لتحديد ما إذا كان من الممكن إزالته.