جوجل تزيد راتب أحد موظفيها بنسبة 300% لمنعه من الانضمام إلى شركة أخرى

(MENAFN
- Youm7) عرضت جوجل زيادة في الراتب بنسبة 300% للاحتفاظ بأحد موظفيها، حيث كشف أرفيند سرينيفاس، الرئيس التنفيذي لشركة Perplexity AI الناشئة ومقرها الولايات المتحدة، عن هذا الامر في برنامج البث الصوتي Big Technology الذي أجراه Alex Kantrowitz، وفقاً لموقع indiatoday.
وحاول سرينيفاس، مؤخرًا توظيف أحد موظفى جوجل في شركته الناشئة Perplexity AI، بعد التحدث إلى هذه الشركة، فإن الخطوة الطبيعية للموظف هي الاتصال بصاحب العمل لإبلاغ الشخص بذلك عرض العمل الجديد.
ولكن، لدهشته، حصل موظف Google على إعجاب كبير من عملاق التكنولوجيا، وادعى سرينيفاس أن الموظف حصل على زيادة قدرها أربعة أضعاف (300 بالمائة) في الراتب من جوجل، وسط موجة من عمليات تسريح العمال التي أثرت على آلاف الموظفين في جميع أنحاء العالم.
تقليدياً، عندما يتلقى الموظفون عروضاً خارجية، فقد يتوقعون إما عرضاً مضاداً متواضعاً أو محادثة فراق مقبولة من الطرفين مع خطاب تخفيف مبكر، ومع ذلك، في هذه الحالة، ذهبت Google إلى أبعد من ذلك، حيث صدمت كل من الموظف والمطلعين على الصناعة بعرض تجاوز حتى أكثر التوقعات تفاؤلاً، وكشف سرينيفاس أن الموظف لا يزال يعمل هناك، مما يعني أنه قبل زيادة راتب Google بنسبة 300%، لا تزال تفاصيل العرض الذي قدمته شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة لموظف جوجل غير معلنة، لكن حجم استجابة جوجل يتحدث عن تصميمها على الاحتفاظ بأفضل المواهب.
إن توقيت هذا العرض المضاد جدير بالملاحظة بشكل خاص، نظراً لمبادرات جوجل الأخيرة لتخفيض القوى العاملة، على الرغم من عدم الكشف عن التاريخ أو الشهر المحدد لهذه القصة، إلا أننا نعلم أن Google قامت بطرد العديد من الموظفين منذ العام الماضي، في الآونة الأخيرة، على مدار الـ 1.5 شهر الماضية، نفذت الشركة عمليات تسريح العمال في مختلف الأقسام، بما في ذلك مساعد Google والأجهزة والهندسة المركزية، ومع ذلك، قامت Google بتمديد شريان الحياة للموظفين المتأثرين من خلال السماح لهم بالبحث عن وظائف بديلة داخل المنظمة.
ومع ذلك، فإن الساعة تدق بالنسبة لهؤلاء العمال النازحين، وما لم يحصلوا على دور جديد داخل جوجل بحلول أبريل، فسوف يضطرون إلى مغادرة الشركة، وهذا يضيف طبقة من الإلحاح إلى بحثهم عن عمل ويسلط الضوء على المشهد التنافسي داخل سوق العمل الداخلي لشركة Google.
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