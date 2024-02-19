جوجل تزيد راتب أحد موظفيها بنسبة 300% لمنعه من الانضمام إلى شركة أخرى

MENAFN - Youm7) عرضت جوجل زيادة في الراتب بنسبة 300% للاحتفاظ بأحد موظفيها، حيث كشف أرفيند سرينيفاس، الرئيس التنفيذي لشركة Perplexity AI الناشئة ومقرها الولايات المتحدة، عن هذا الامر في برنامج البث الصوتي Big Technology الذي أجراه Alex Kantrowitz، وفقاً لموقع indiatoday.

وحاول سرينيفاس، مؤخرًا توظيف أحد موظفى جوجل في شركته الناشئة Perplexity AI، بعد التحدث إلى هذه الشركة، فإن الخطوة الطبيعية للموظف هي الاتصال بصاحب العمل لإبلاغ الشخص بذلك عرض العمل الجديد.

ولكن، لدهشته، حصل موظف Google على إعجاب كبير من عملاق التكنولوجيا، وادعى سرينيفاس أن الموظف حصل على زيادة قدرها أربعة أضعاف (300 بالمائة) في الراتب من جوجل، وسط موجة من عمليات تسريح العمال التي أثرت على آلاف الموظفين في جميع أنحاء العالم.

تقليدياً، عندما يتلقى الموظفون عروضاً خارجية، فقد يتوقعون إما عرضاً مضاداً متواضعاً أو محادثة فراق مقبولة من الطرفين مع خطاب تخفيف مبكر، ومع ذلك، في هذه الحالة، ذهبت Google إلى أبعد من ذلك، حيث صدمت كل من الموظف والمطلعين على الصناعة بعرض تجاوز حتى أكثر التوقعات تفاؤلاً، وكشف سرينيفاس أن الموظف لا يزال يعمل هناك، مما يعني أنه قبل زيادة راتب Google بنسبة 300%، لا تزال تفاصيل العرض الذي قدمته شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة لموظف جوجل غير معلنة، لكن حجم استجابة جوجل يتحدث عن تصميمها على الاحتفاظ بأفضل المواهب.

إن توقيت هذا العرض المضاد جدير بالملاحظة بشكل خاص، نظراً لمبادرات جوجل الأخيرة لتخفيض القوى العاملة، على الرغم من عدم الكشف عن التاريخ أو الشهر المحدد لهذه القصة، إلا أننا نعلم أن Google قامت بطرد العديد من الموظفين منذ العام الماضي، في الآونة الأخيرة، على مدار الـ 1.5 شهر الماضية، نفذت الشركة عمليات تسريح العمال في مختلف الأقسام، بما في ذلك مساعد Google والأجهزة والهندسة المركزية، ومع ذلك، قامت Google بتمديد شريان الحياة للموظفين المتأثرين من خلال السماح لهم بالبحث عن وظائف بديلة داخل المنظمة.

ومع ذلك، فإن الساعة تدق بالنسبة لهؤلاء العمال النازحين، وما لم يحصلوا على دور جديد داخل جوجل بحلول أبريل، فسوف يضطرون إلى مغادرة الشركة، وهذا يضيف طبقة من الإلحاح إلى بحثهم عن عمل ويسلط الضوء على المشهد التنافسي داخل سوق العمل الداخلي لشركة Google.