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مارك زوكربيرج: ابنتى كانت تعتقد أنى مزارع أربي ماشية

2/19/2024 2:31:16 PM
(MENAFN- Youm7) لدى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا "مارك زوكربيرج " الكثير من الهوايات هذه الأيام حتى أن ابنته ليست متأكدة مما يفعله من أجل لقمة العيش، حيث اتخذ زوكربيرج مؤخرًا هواية جديدة كمربي ماشية، مما أضاف إلى قائمته المتزايدة من البرامج اللامنهجية التنفيذية التقنية التي تشمل الفنون القتالية المختلطة، والتزلج المحلق، وCrossFit.



والآن، بدأت ابنته تتساءل عما إذا كان يعمل في مزرعة ماشية بدوام كامل بدلاً من رئيس شركة تكنولوجيا تبلغ قيمتها تريليون دولار وتطمح إلى بناء عالم افتراضي شامل، حيث قال زوكربيرج في
حلقة من برنامج Morning Brew Daily يوم الجمعة:"إذا كنت مثل طفل - مثل بناتي - فمن الصعب نوعًا ما أن تدرك ما تعنيه شركة ميتا، لذلك فقد اعتقدت ابنتي لفترة من الوقت أنني كنت مربي الماشية."



ولحسن حظ زوكربيرج، أكدت له ابنته أنها تدعم حياته كمزارع، وقال "إنها تقول: حسنًا، أبي، من الواضح أن هذا ما تفعله"، وبدعم ابنته المعنوي، يهدف زوكربيرج إلى إنتاج بعض من أجود اللحوم في العالم، نظرًا لأنه لا يواجه نفس القيود التي تواجهها عمليات الماشية التجارية، قال زوكربيرج إنه يُطعم أبقاره النظام الغذائي "الأكثر كثافة والأكثر تغذية" الذي يمكن أن يفكر فيه: البيرة والمكسرات.



إذا سارت الأمور على ما يرام، قال زوكربيرج إنه يضحك مع عائلته بشأن أن يصبح مزارعًا بدوام كامل، "أنا دائمًا أمزح مع بريسيلا وبناتي الآن، لأنني إذا انتهيت من ميتا، فسوف أدير مطعم Mark's Meats."
















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