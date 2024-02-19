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إيلون ماسك: عُرض علي أسهم في Openai لكني لم أقبلها لأنها بدت غير أخلاقية

2/19/2024 2:31:15 PM
(MENAFN- Youm7) زعم إيلون ماسك أنه عُرضت عليه أسهم في OpenAI في عدة مواقف لكنه يقول "يبدو أن قبولها يبدو غير أخلاقي/غير قانوني"، وفقًا لموقع businessinsider.

وقد تم إنشاء OpenAI كمنظمة غير ربحية تركز على تطوير الذكاء الاصطناعي "بالطريقة التي من المرجح أن تفيد البشرية ككل"، وردًا على سؤال أحد مستخدمي X حول تبرعه التأسيسي، أضاف ماسك أنه لم يكن من الواضح له كيف كان هيكل الشركة قانونيًا، ولم يذكر الملياردير متى عرضت عليه الأسهم أو كم عددها أو من قدمها.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن قيمة OpenAI قد بلغت مؤخرًا حوالي 80 مليار دولار، وجاء التقييم في أعقاب صفقة سمحت للموظفين بسحب أسهمهم في الشركة، وفقًا للتقرير.

وانفصل ماسك عن الشركة المصنعة لـ ChatGPT في عام 2018، واستقال من مجلس إدارتها "للقضاء على الصراع المستقبلي المحتمل" بسبب تركيز Tesla على الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، ادعى ماسك لاحقًا أنه استقال بسبب خلافات مع فريق OpenAI، واستمر الملياردير في انتقاد شركة الذكاء الاصطناعي، وخاصة شراكتها التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع شركة التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت، وقال ماسك العام الماضي إن المنظمة غير الربحية تركز الآن على "أقصى قدر من الربح" - وهو أمر قال إنه لم يكن يقصده أبدًا.

أطلق Musk شركته الخاصة للذكاء الاصطناعي العام الماضي وأصدر روبوت الدردشة الذي يتنافس مع Chatbot الخاص بـ OpenAI ChatGPT.







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