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نائب أمير مكة يتفقد مشاريع محافظتي بحرة والجموم ويلتقي الأهالي

2/19/2024 2:30:46 PM
(MENAFN- Al Watan) استأنف نائب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة اليوم الاثنين، بزيارة محافظتي بحرة والجموم.
ورأس الأمير سعود بن مشعل اجتماع المجلس المحلي في بحرة، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في المحافظة 16 مشروعا، شملت مشاريع وزارة النقل والخدمات اللوجستية (تنفيذ ازدواج الطريق خلف مركز الإيواء بالشميسي مع الإنارة للجانبين بطول 5,600 كم، ربط طريق حدا – الجموم بالدائري الجنوبي بجدة –المراحل الأولى والثانية والثالثة)، ومشاريع شركة الكهرباء السعودية (ترحيل الشبكات المتعارضة مع مشروع وزارة النقل لربط طريق حدا – الجموم مع الدائري الجنوبي بجدة المرحلة الأولى، إحلال الشبكات الكهربائية المتهالكة، إحلال لوحات الجهد المتوسط المتقادمة، تعزيز ورفع موثوقية الشبكة الكهربائية).
أما المشاريع البلدية فشملت (صيانة وتشغيل ونظافة مباني البلديات الفرعية وملحقاتها والمراكز التابعة لها، صيانة وتشغيل المباني ومرافق البلدية، تحويل مسارات مياه الأمطار والسيول القادمة من الشعب عن الأحياء السكنية جنوب غرب مكة، تصريف مياه الأمطار بالطرق الرئيسية بالعاصمة المقدسة المرحلة الثالثة بحدا، درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار والسيول بالمحافظة، الصيانة الدورية لشوارع بلدية المحافظة، صيانة التشجير ومستلزمات الحدائق والخزانات وشبكات الري).
عقب ذلك، واصل نائب أمير مكة جولته بزيارة محافظة الجموم، ورأس اجتماع المجلس المحلي في المحافظة بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها 21 مشروعا، شملت (تنفيذ واجهة الجموم وذلك بمحاذاة طريق المدينة - مكة السريع بمساحة 23000 م2، الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع المدرجات والملعب وزراعة المسطحات الخضراء بمساحة 11000 متر مسطح، وذلك امتداداً للحدائق العامة والساحات والمسطحات الخضراء ما يقارب 75000 م2 وعدد 7 ملاعب رياضية، العمل على رفع كفاءة الشوارع والطرق بمعالجة التقاطعات الحرجة وربط الطرق والشوارع وسفلتة الشوارع الداخلية وأعمال السلامة للطرق بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية بالعمل على استكمال أعمال ربط طريق عين شمس المزدوج مع طريق المواصلات المفرد، تأهيل وسفلتة الشوارع الداخلية بما يزيد على 120000 م مسطح بما يعادل 6600 م2، إعادة كشط وسفلتة المناطق المتأثرة من حركة الشاحنات بطريق الملك عبدالله ومعالجة أماكن تجمعات المياه، صيانة وسائل السلامة المرورية وصيانة الشوارع بنطاق بلدية المحافظة وصيانة الدورات والميادين التجميلية وذلك بطريق مكة - الجموم القديم، إعداد موقع خاص للحاضنات من الباعة للمواطنين والمواطنات على أن يكون مهيأ بكامل الخدمات من الكهرباء والمياه والصرف الصحي، تأهيل موقع واجهة الجموم الاستثماري بإجمالي مساحة تقدر بـ 620000 م مسطح ، يحتوي على الحدائق والممرات والملاعب الرياضية والمناطق الاستثمارية المختلفة من مطاعم وأسواق تجارية ومدينة ترفيهية ونادٍ رياضي وغيرها من الخدمات، تنفيذ حديقة هدى الشام بمساحة 22000 م، ربط طريق مكة - المدينة السريع مع طريق مكة - المدينة القديم بطول يزيد عن 850 م طولي، تنفيذ ميدان تقاطع طريق هدى الشام مع طريق المدينة القديم، تنفيذ مجسم الجموم الرئيسي، رصد عناصر التشوه البصري في عسفان ومعالجتها، صيانة وتأهيل الحدائق بعسفان وقراها للحفاظ عليها حيث بلغ إجمالي مسطحات الحدائق التي تم إعادة تأهيلها 30000 م2، الاهتمام بصيانة وتحسين الشوارع والطرق ، حيث بلغ إجمالي أطوال الشوارع التي تم سفلتتها 14 كم، صيانة أعمدة الإنارة المقدرة بـ 242 عمود، افتتاح حديقة النافورة بعسفان بمساحة إجمالية تقارب 11000 م2
كما طلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة على المشروع الاستثماري في مركز عسفان، والذي يشكل خارطة جديدة لقطاع الخدمات اللوجستية مع التوجه الحكومي لدعم هذا القطاع وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 ، وتتميز (أرض موارد لوجستيك) بموقعها النموذجي شرق مدينة جدة لتشكل منطقة لوجستية متكاملة الخدمات وعلى بعد عدة كيلومترات من الحرم المكي الشريف ومطار الملك عبد العزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي وبالقرب من مدينتي عسفان والجموم، وتتشكل على أرض موارد لوجستيك فرصاً استثمارية فريدة تجمع بين الخدمات اللوجستية والأسواق التجارية والمرافق الخدمية والترفيهية ، وتمتد أرض موارد لوجستيك على مساحة تقدر ب 1,321,748 م2 وتتباهى بواجهتها التجارية الكبرى التي تمتد بطول 2 كم تقريباً بين تقاطع طريقي المدينة المنورة وهدى الشام.
وخلال زيارته لمحافظتي بحرة والجموم، استقبل نائب أمير مكة عددا من أهالي المحافظين واستمع لمطالبهم.
إلى ذلك، يواصل الأمير سعود بن مشعل جولاته التفقدية يوم غد الثلاثاء بزيارة محافظتي خليص

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