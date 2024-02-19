نائب أمير مكة يتفقد مشاريع محافظتي بحرة والجموم ويلتقي الأهالي

(MENAFN
- Al Watan) استأنف نائب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة اليوم الاثنين، بزيارة محافظتي بحرة والجموم.
ورأس الأمير سعود بن مشعل اجتماع المجلس المحلي في بحرة، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في المحافظة 16 مشروعا، شملت مشاريع وزارة النقل والخدمات اللوجستية (تنفيذ ازدواج الطريق خلف مركز الإيواء بالشميسي مع الإنارة للجانبين بطول 5,600 كم، ربط طريق حدا – الجموم بالدائري الجنوبي بجدة –المراحل الأولى والثانية والثالثة)، ومشاريع شركة الكهرباء السعودية (ترحيل الشبكات المتعارضة مع مشروع وزارة النقل لربط طريق حدا – الجموم مع الدائري الجنوبي بجدة المرحلة الأولى، إحلال الشبكات الكهربائية المتهالكة، إحلال لوحات الجهد المتوسط المتقادمة، تعزيز ورفع موثوقية الشبكة الكهربائية).
أما المشاريع البلدية فشملت (صيانة وتشغيل ونظافة مباني البلديات الفرعية وملحقاتها والمراكز التابعة لها، صيانة وتشغيل المباني ومرافق البلدية، تحويل مسارات مياه الأمطار والسيول القادمة من الشعب عن الأحياء السكنية جنوب غرب مكة، تصريف مياه الأمطار بالطرق الرئيسية بالعاصمة المقدسة المرحلة الثالثة بحدا، درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار والسيول بالمحافظة، الصيانة الدورية لشوارع بلدية المحافظة، صيانة التشجير ومستلزمات الحدائق والخزانات وشبكات الري).
عقب ذلك، واصل نائب أمير مكة جولته بزيارة محافظة الجموم، ورأس اجتماع المجلس المحلي في المحافظة بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها 21 مشروعا، شملت (تنفيذ واجهة الجموم وذلك بمحاذاة طريق المدينة - مكة السريع بمساحة 23000 م2، الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع المدرجات والملعب وزراعة المسطحات الخضراء بمساحة 11000 متر مسطح، وذلك امتداداً للحدائق العامة والساحات والمسطحات الخضراء ما يقارب 75000 م2 وعدد 7 ملاعب رياضية، العمل على رفع كفاءة الشوارع والطرق بمعالجة التقاطعات الحرجة وربط الطرق والشوارع وسفلتة الشوارع الداخلية وأعمال السلامة للطرق بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية بالعمل على استكمال أعمال ربط طريق عين شمس المزدوج مع طريق المواصلات المفرد، تأهيل وسفلتة الشوارع الداخلية بما يزيد على 120000 م مسطح بما يعادل 6600 م2، إعادة كشط وسفلتة المناطق المتأثرة من حركة الشاحنات بطريق الملك عبدالله ومعالجة أماكن تجمعات المياه، صيانة وسائل السلامة المرورية وصيانة الشوارع بنطاق بلدية المحافظة وصيانة الدورات والميادين التجميلية وذلك بطريق مكة - الجموم القديم، إعداد موقع خاص للحاضنات من الباعة للمواطنين والمواطنات على أن يكون مهيأ بكامل الخدمات من الكهرباء والمياه والصرف الصحي، تأهيل موقع واجهة الجموم الاستثماري بإجمالي مساحة تقدر بـ 620000 م مسطح ، يحتوي على الحدائق والممرات والملاعب الرياضية والمناطق الاستثمارية المختلفة من مطاعم وأسواق تجارية ومدينة ترفيهية ونادٍ رياضي وغيرها من الخدمات، تنفيذ حديقة هدى الشام بمساحة 22000 م، ربط طريق مكة - المدينة السريع مع طريق مكة - المدينة القديم بطول يزيد عن 850 م طولي، تنفيذ ميدان تقاطع طريق هدى الشام مع طريق المدينة القديم، تنفيذ مجسم الجموم الرئيسي، رصد عناصر التشوه البصري في عسفان ومعالجتها، صيانة وتأهيل الحدائق بعسفان وقراها للحفاظ عليها حيث بلغ إجمالي مسطحات الحدائق التي تم إعادة تأهيلها 30000 م2، الاهتمام بصيانة وتحسين الشوارع والطرق ، حيث بلغ إجمالي أطوال الشوارع التي تم سفلتتها 14 كم، صيانة أعمدة الإنارة المقدرة بـ 242 عمود، افتتاح حديقة النافورة بعسفان بمساحة إجمالية تقارب 11000 م2
كما طلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة على المشروع الاستثماري في مركز عسفان، والذي يشكل خارطة جديدة لقطاع الخدمات اللوجستية مع التوجه الحكومي لدعم هذا القطاع وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 ، وتتميز (أرض موارد لوجستيك) بموقعها النموذجي شرق مدينة جدة لتشكل منطقة لوجستية متكاملة الخدمات وعلى بعد عدة كيلومترات من الحرم المكي الشريف ومطار الملك عبد العزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي وبالقرب من مدينتي عسفان والجموم، وتتشكل على أرض موارد لوجستيك فرصاً استثمارية فريدة تجمع بين الخدمات اللوجستية والأسواق التجارية والمرافق الخدمية والترفيهية ، وتمتد أرض موارد لوجستيك على مساحة تقدر ب 1,321,748 م2 وتتباهى بواجهتها التجارية الكبرى التي تمتد بطول 2 كم تقريباً بين تقاطع طريقي المدينة المنورة وهدى الشام.
وخلال زيارته لمحافظتي بحرة والجموم، استقبل نائب أمير مكة عددا من أهالي المحافظين واستمع لمطالبهم.
إلى ذلك، يواصل الأمير سعود بن مشعل جولاته التفقدية يوم غد الثلاثاء بزيارة محافظتي خليص
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