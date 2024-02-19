مكافآت النشامى في آسيا...إحباط للاعبين الآخرين أم تحفيز؟

MENAFN - Alghad Newspaper) مصطفى بالو

شكلت المكافآت المالية التي حصل عليها نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد إنجازهم في كأس آسيا، حالة غريبة بين اللاعبين من غير المنضمين لصفوف المنتخب، بسبب الوضع المالي الصعب للأندية، والذي يتسبب في عدم حصول اللاعبين على رواتبهم لأشهر طويلة.

ارتفاع الأرقام المالية التي حصل عليها لاعبو منتخب "النشامى"، نظير إنجازهم في آسيا، دفع اللاعبين من غير المنضمين للمنتخب، لمقارنة أوضاعهم بزملائهم في المنتخب، الأمر الذي تسبب في ظهور حالتين متناقضتين، حيث اعتبر البعض أن هذه المكافآت تشكل حافزا لهم لبذل جهد أكبر في تحسين مستوياتهم الفنية، أملا في الانضمام لصفوف المنتخب والفوز بمكافآت في المرحلة المقبلة، فيما اعتبر البعض الآخر، أن الفوارق الشاسعة بين ما يتقاضونه في الأندية وبين المبالغ العالية التي حصل عليها لاعبو المنتخب، تسببت لهم بحالة من الإحباط.



وعاد "نشامى" المنتخب الوطني ، بإنجاز تاريخي لأول مرة في تاريخ كرة القدم الأردنية، بالتتويج بفضية كأس آسيا 2023 التي اختتمت في قطر مؤخرا، واستحقوا معه المكآفات المجزية، سواء الـ3 ملايين دولار- جائزة الاتحاد الآسيوي لوقوف النشامى بالمركز الثاني-، ومكافآة الحكومة البالغة مليون ونصف دينار، وما سيدخل خزينة اتحاد الكرة من دعم القطاعين العام والخاص.



ولعل المكافآت المجزية للاعبي "النشامى" والتي تزيد قيمة جائزة اللاعب الواحد عن 70 ألف دولار وفق ما هو متوقع، والتي تعادل إلى حد ما قيمة عقد لاعب محلي بدوري المحترفين لمدة موسم واحد، إلى جانب الأزمات المالية التي تعاني منها الأندية، وتأخرها في صرف رواتب الفريق لمدة زادت في أحد الأندية على 6 أشهر، ما جعل "الغد" تطرح التساؤل: مكافآت "النشامى" في آسيا...إحباط للآخرين أم تحفيز؟!

ويجد المتخصص في علم النفس د. موسى مطارنة، أنه رغم المساحة النفسية مختلفة بين الطرحين، إلا أن لها تأثيرات نفسية كالسلاح ذي الحدين.



وقال: "لاعبو "النشامى" اجتهدوا واستحقوا الثناء والمكافآت المجزية، وهنا يأتي التحفيز للاعب نفسه، كلما اجتهد وحقق الإنجازات ستكون لديه المكأفآت المالية المجزية، وهذا يشكل حافزا للاعبين الآخرين، وإن كان في ثناياها تسرب للإحباط للاعبي الأندية المحلية نظير الفارق المالي بين الجانبين، وبالوقت نفسه، من الممكن أن يشكل ذلك حافزا لهم، ودافعا نفسيا مؤثرا في العمل والعطاء في منافسات أنديتهم المحلية، للوصول إلى تشكيلة المنتخب الوطني، خاصة وأن الفرصة سانحة في تصفيات كأس العالم 2026".



وزاد: "لكن الاستقرار الوظيفي والمالي للاعب، لهما تأثير نفسي عميق صعودا أو نزولا، ومن الجوانب المهمة في التحضير النفسي للاعب في أي مسابقة رياضية، السعي لتأمين حياة كريمة له ولأسرته، وتولد الطاقة النفسية المتجددة من يوم إلى آخر، ويساعده على التركيز الذهني وتطوير قدراته لصالح الفريق وتصب في مصلحة المنتخب الوطني والكرة الأردنية، لكنها مسؤولية وطنية، لضخ المال في أوصال أندية المحترفين التي تعيش أزمة خانقة، وتلقي بظلالها على اللاعبين الذين يفرض عليهم العمل في مجالات مختلفة لتأمين متطلباتته المعيشية".



ويرى المحاضر الآسيوي والمدرب الوطني وليد فطافطة، أن هناك فجوة مالية كبيرة بين لاعبي المنتخب الوطني ولاعبي الأندية، مفسرا : "يحق للاعبي "النشامى" أن ينالوا هذه الجوائز المالية المجزية، نظير جهدهم واجتهادهم ونتائجهم وإنجازهم التاريخي بنيل فضية آسيا، وليس هم من صنعوا الفجوة المالية التي جاءت نتاجا لأزمات مالية متراكمة للأندية، وصلت ذروتها في الموسم الحالي، وإن كانت الأضواء مسلطة على أندية المحترفين، إلا أن أندية الدرجات الأخرى تعيشها بشكل مترد إلى حد كبير".



وعن مدى تأثير تلك المكافآت على باقي لاعبي الأندية الذين يعانون الأمرين مع أنديتهم ماليا، أجاب فطافطة: "يمكن النظر إلى المكافآت المجزية التي يستحقها لاعبو "النشامى"، حافزا للاعبي الأندية الأخرى، إذا وجهت قيمة كبيرة من إجمالي المبلغ المتأتي من الاتحاد الآسيوي والحكومي والقطاع الخاص لخزينة اتحاد الكرة، إلى الأندية الغارقة بالديون، والتي تئن خزائنها وجع الضائقة المالية، والأندية تستحق لأنها الشريك الأساس بالإنجاز، وهي من قدمت اللاعبين إلى صفوف المنتخب الوطني".



وأضاف: "وإن كانت الصورة العامة يجب أن تدفع الحافز لدى بقية اللاعبين للوصول إلى صفوف المنتخب الوطني، لكن الوضع المالي المتردي للأندية، وتزايد سوء أوضاع لاعبي أندية المحترفين، والتي عبر عنها أشجعهم اللاعب عمر قنديل، عبر رسالته التي وجهها إلى المسؤولين بمقطع "فيديو"، والتي تعبر عن حال أغلب اللاعبين المحليين، تفرض على اتحاد الكرة وبجانبه الأندية، إيجاد الأفعال لا الأقوال، وتقديم حلول جذرية للأزمة المالية المتأصلة في جسم الكرة الأردنية".



وأردف قائلا: "تفرض توجيهات جلالة الملك إلى الحكومة وشركات القطاعين العام والخاص بدعم النشامى خاصة، والرياضة والرياضيين عامة، وحث المسؤولين على إيجاد حلول سريعة وفورية، لأزمة الأندية المالية، ومن ثم التفرع إلى الأهداف المستقبلية، ولا سيما في تحويل الأندية والشركات، وإحياء صندوق دعم الرياضة، للبناء على الإنجاز القاري المهم الذي تحقق للكرة الأردنية".



على صعيد متصل، قال أحد لاعبي أندية المحترفين الذي فضل عدم ذكر اسمه: "بالتأكيد نفتخر بالإنجاز الكبير الذي حققه زملاؤنا في منتخب "النشامى"، والذي أكد أن الكرة الأردنية قادرة على فعل الكثير عربيا وقاريا وعالميا، وأثبتت أيضا علو كعب اللاعب الأردني، وبالتأكيد ما حققه اللاعبون من إنجاز كروي، يحفزنا ويدفعنا لبذل قصارى جهدنا للوصول إلى صفوف المنتخب الوطني، والذي أوليه قمة طموحاتي بالمرحلة المقبلة، لكن يبقى لدي تحفظ على طريقة اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، وتركيزه في خياراته على 4 أندية محلية ولا ينظر إلى بقية لاعبي أندية المحترفين".



وتابع: لا نتدرب منذ ما يزيد على 5 أشهر، ولدينا مباراة على بعد أسبوع من الآن في إياب دوري المحترفين، بسبب عدم استلام مستحقاتنا المالية، فيما تسلم لاعبو المنتخب الوطني مكافآت تصل إلى قيمة أحد لاعبي أندية المحترفين لموسم كامل، وهم يستحقونها، لكن أغبطهم في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، وبتنا نشعر بعدم الاستقرار الوظيفي والمعيشي لنا وعائلاتنا.

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