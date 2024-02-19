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مهام آسيوية للحكام والكوادر النسوية الأردنية

2/19/2024 2:29:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكمة الأردنية صابرين العبادي، ومقيمة الحكام هبة العابد، بالإضافة إلى المراقبة نسرين الخزاعلة، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس آسيا تحت 20 عاما للسيدات، والتي تقام خلال الفترة 3-16 آذار (مارس) المقبل في أوزبكستان.
في المقابل، سمى الاتحاد الأردني الحكمات، إسراء مبيضين، وحنين مراد، بالإضافة إلى المساعدتين صابرين العبادي وإسلام العبادي، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات والتي تقام خلال الفترة 19-29 شباط، في السعودية.

ويأتي اختيار الاتحاد الآسيوي للحكام والكوادر الأردنية، للمشاركة بإدارة مباريات البطولات الأهم على مستوى القارة، في ظل السمعة الطيبة التي تتمتع بها الكوادر الأردنية على مستوى العالم.

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