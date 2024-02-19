مهام آسيوية للحكام والكوادر النسوية الأردنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد-
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكمة
الأردنية صابرين العبادي، ومقيمة الحكام هبة العابد، بالإضافة إلى المراقبة نسرين
الخزاعلة، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس آسيا تحت 20 عاما للسيدات، والتي تقام خلال الفترة 3-16 آذار (مارس)
المقبل في أوزبكستان.
في المقابل، سمى الاتحاد الأردني الحكمات،
إسراء مبيضين، وحنين مراد، بالإضافة إلى المساعدتين صابرين العبادي وإسلام
العبادي، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات والتي تقام
خلال الفترة 19-29 شباط، في السعودية.
ويأتي اختيار الاتحاد الآسيوي للحكام والكوادر
الأردنية، للمشاركة بإدارة مباريات البطولات الأهم على مستوى القارة، في ظل السمعة
الطيبة التي تتمتع بها الكوادر الأردنية على مستوى العالم.
MENAFN19022024000072011014ID1107871623
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.