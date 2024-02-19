مبابي يوقع عقده مع ريال مدريد بهذا الراتب!

وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مبابي وقع عقدا مع ريال مدريد حتى صيف 2029.



وأشارت إلى أن راتب مبابي مع ريال مدريد سيتراوح بين 15 و20 مليون يورو، بعدما رفض الرئيس فلورنتينو بيريز كسر سلم الرواتب في النادي الملكي من أجل النجم الفرنسي.



وأوضحت أن مكافأة التوقيع غير معروفة، لكنها أقل مما كان سيحصل عليه إذا انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2022.



وستقسم المكافأة على 5 سنوات، ليصل إجمالي ما يحصل عليه مبابي سنويا بالمكافآت، إلى ما يقرب من 50 مليون يورو.



وذكرت أنه تم إغلاق الاتفاق بشكل نهائي قبل أسبوعين، وكان الشخص المسؤول عن قيادة المفاوضات هو خوسيه أنخيل سانشيز، المدير التنفيذي للريال.



وكشفت أن سانشيز اتصل بممثلي مبابي في بداية يناير/كانون الثاني الماضي، لمعرفة مدى استعداد اللاعب للتوقيع مع ريال مدريد، وكان الرد إيجابيًا، لذلك تم الاتفاق على حسم كل شيء خلال فبراير/شباط الجاري.

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