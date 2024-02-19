

ولفتت الظاهرة الأنظار بعدما طبقها بعض نجوم كرة القدم، ومنهم على سبيل المثال، وليس الحصر الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي نيمار.



بل إن بيلينغهام بالغ في تمزيق الجوارب سواء مع فريقه ريال مدري الإسباني أو منتخب بلاده، بما في ذلك خلال كأس العالم 2022 في قطر، وسار على نهجه زميله بالمنتخب بوكايو ساكا.



يختلف عدد الثقوب المقطوعة في الجوارب من لاعب لآخر. في حين أن البعض يختار ثقبا واحدا أو اثنين، فقد لعب آخرون (مثل لاعب مانشستر سيتي كايل ووكر) بفتحات متعددة مقطوعة في الجزء الخلفي من جواربهم.



من أوائل لاعبي كرة القدم الذين تم رصدهم وهم يلعبون بجوارب ممزقة، كان الظهير الأيمن السابق لمنتخب إنجلترا داني روز خلال كأس العالم 2018 في روسيا.

لماذا يمزق اللاعبون جواربهم؟

يبرر اللاعبون عمل ثقوب في جواربهم لتقليل الضغط على عضلات الساق، والتي غالبا ما تكون مقيدة بسبب ضيق الجورب، مما قد يؤدي إلى مشكلة في تدفق الدم والدورة الدموية بشكل فعال مما يؤثر في أدائهم، فيما يرى البعض أن فوائده قد تكون نفسية فقط.



واتخذ جاك غريليش نجم مانشستر سيتي طريقة أخرى بدلا من تمزيق جواربه، حيث اكتفى بتنزيل الجورب أسفل عضلة "السمانة" المنتفخة لديه، وهو ما يوضح سبب إقدامه على ذلك الفعل.

ماذا يقول قانون كرة القدم؟

لا يوجد في قانون كرة القدم أي نص يحظر ثقب الجوارب (حتى الآن)، لكن يمكن للحكم أن يأمر اللاعب بتغيير جوربه إذا رأى أنه لا يتناسب مع قواعد اللباس الرياضي، مثلما حدث مع لاعب فالنسيا السابق إيزيكيل غاراي عندما أمره حكم بالدوري الإسباني تغيير جواربه الممزقة بشكل غير لائق.

وتنص المادة الرابعة من قانون كرة القدم (معدات اللاعبين) أنه يجب على اللاعبين ارتداء الجوارب، لكنه لم يتطرق إذا كانت تحتوي على ثقوب أم لا، فالمهم أن يغطي الجورب واقي الساقين وأن يكون مرفوعا وليس مسدلا كما كان يفعل اللاعبون في السابق.



لكن القانون قد يعدل في أي وقت خاصة في ظل عدم رضا البعض، ومنهم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي لم يخف رفضه للظاهرة عبر إنستغرام بنشر 5 صور بالأبيض والأسود للاعبين مجهولين يرتدون جوارب ممزقة، وعلق في فبراير/شباط من العام الماضي (متهكما) "جوارب جميلة للعبة الجميلة.. تمت الموافقة عليها من قبل اتحادات كرة القدم".