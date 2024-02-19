عموته يقرر الرحيل عن النشامى في هذا الموعد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اتخذ المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم ، قراره النهائي بشأن مستقبله مع منتخب النشامى بعد حصد الميدالية الفضية في كأس آسيا الأخيرة.
وتحدث الحسين عموتة في تصريحات نقلها موقع "العمق" المغربي: "لدي عقد ساري مع منتخب الأردن، لكنني مضطر للرحيل بسبب أزمة عائلية في المغرب لذلك علي العودة إلى هناك".
وتابع المدرب المغربي: "سأرحل عن تدريب منتخب الأردن لكن ليس في الوقت الحالي إنما بعد 3 أشهر قادمة، فقط أحب أن أعطي المساحة لإدارة الاتحاد الأردني لاتخاذ القرار".
على الجانب الآخر، علق مروان جمعة نائب رئيس الاتحاد الأردني في احد التصريحات السابقة: "لدينا عقد مستمر مع الحسين عموتة وسنستمر سويًا في مسيرتنا، لم يبلغنا بأي شئ غير ذلك".
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