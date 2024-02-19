Monday, 19 February 2024 11:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عموته يقرر الرحيل عن النشامى في هذا الموعد

2/19/2024 2:29:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اتخذ المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم ، قراره النهائي بشأن مستقبله مع منتخب النشامى بعد حصد الميدالية الفضية في كأس آسيا الأخيرة.

وتحدث الحسين عموتة في تصريحات نقلها موقع "العمق" المغربي: "لدي عقد ساري مع منتخب الأردن، لكنني مضطر للرحيل بسبب أزمة عائلية في المغرب لذلك علي العودة إلى هناك".


وتابع المدرب المغربي: "سأرحل عن تدريب منتخب الأردن لكن ليس في الوقت الحالي إنما بعد 3 أشهر قادمة، فقط أحب أن أعطي المساحة لإدارة الاتحاد الأردني لاتخاذ القرار".


على الجانب الآخر، علق مروان جمعة نائب رئيس الاتحاد الأردني في احد التصريحات السابقة: "لدينا عقد مستمر مع الحسين عموتة وسنستمر سويًا في مسيرتنا، لم يبلغنا بأي شئ غير ذلك".

MENAFN19022024000072011014ID1107871620

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث