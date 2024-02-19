عموته يقرر الرحيل عن النشامى في هذا الموعد

وتحدث الحسين عموتة في تصريحات نقلها موقع "العمق" المغربي: "لدي عقد ساري مع منتخب الأردن، لكنني مضطر للرحيل بسبب أزمة عائلية في المغرب لذلك علي العودة إلى هناك".



وتابع المدرب المغربي: "سأرحل عن تدريب منتخب الأردن لكن ليس في الوقت الحالي إنما بعد 3 أشهر قادمة، فقط أحب أن أعطي المساحة لإدارة الاتحاد الأردني لاتخاذ القرار".



على الجانب الآخر، علق مروان جمعة نائب رئيس الاتحاد الأردني في احد التصريحات السابقة: "لدينا عقد مستمر مع الحسين عموتة وسنستمر سويًا في مسيرتنا، لم يبلغنا بأي شئ غير ذلك".