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الوحدات يظفر بخدمات شرارة

2/19/2024 2:29:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ظفر فريق الوحدات لكرة القدم بخدمات اللاعب محمد أبو زريق "شرارة"، بعد سباق ثلاثي عليه من قبل الحسين إربد والفيصلي والوحدات.
ووقع أبو زريق اليوم الاثنين بحضور رئيس النادي بشار الحوامدة، وأعضاء من مجلس الإدارة على كشوفات الوحدات، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

ويعد "شرارة" البالغ من العمر 26 عاما، أحد أبرز اللاعبين الذين اكتسبوا شعبية كبيرة في السنوات الماضية، علما بأنه احترف في صفوف أهلي طرابلس الليبي، الترجي التونسي والسيلية القطري، فيما ظفر بلقب الدوري العام 2021 مع فريقه الأم الرمثا.

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