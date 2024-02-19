الوحدات يظفر بخدمات شرارة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ظفر فريق الوحدات لكرة القدم بخدمات اللاعب محمد أبو زريق "شرارة"، بعد سباق ثلاثي عليه من قبل الحسين إربد والفيصلي والوحدات.
ووقع أبو زريق اليوم الاثنين بحضور رئيس النادي بشار الحوامدة، وأعضاء من مجلس الإدارة على كشوفات الوحدات، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.
ويعد "شرارة" البالغ من العمر 26 عاما، أحد أبرز اللاعبين الذين اكتسبوا شعبية كبيرة في السنوات الماضية، علما بأنه احترف في صفوف أهلي طرابلس الليبي، الترجي التونسي والسيلية القطري، فيما ظفر بلقب الدوري العام 2021 مع فريقه الأم الرمثا.
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