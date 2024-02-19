ثنائي باير ليفركوزن على رادار ليفربول

MENAFN - Alghad Newspaper)وذكرت بوابة "فوتبول إنسايدر" الإخبارية نقلا عن مصادر خاصة إن الثنائي يتصدر القائمة المختصرة لليفربول ليحلا محل يورغن كلوب، المدير الفني للفريق الحالي الذي يرحل بنهاية الموسم الجاري، ويورج شمادتكه، الذي غادر ليفربول بنهاية يناير الماضي

ويتواجد ليفركوزن على قمة جدول ترتيب أندية الدوري الألماني (بوندسليغا) بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه، ولم يخسر حتى الآن في الـ 32 مباراة التي خاضها حتى الآن هذا الموسم.



ويتواجد الفريق في الدور قبل النهائي بكأس ألمانيا، كما يتواجد في دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي.



وكان ألونسو شاهدا على النقلة فهو من قام بنقلة نوعية للفريق منذ توليه المسؤولية في خريف 2022 عندما كان يحتل الفريق المركز الثاني من القاع في البوندسليغا.



ولعب ألونسو لفريق ليفربول في الفترة من 2004 إلى 2009 وفاز معه بدوري أبطال أوروبا في 2005. كما فاز أيضا بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بالإضافة لبطولة كأس العالم للاندية في 2010، وبطولتي أمم أوروبا 2008 و2012 مع المنتخب الإسباني.



ويمتد عقد ألونسو مع ليفركوزن حتى 2026 ولكنه يعد أحد ابرز المرشحين لتدريب ليفربول منذ إعلان كلوب رحيله عن تدريب الفريق الشهر الماضي، بعدما قضى تقريبا تسع سنوات.

وارتبط اسم ألونسو /42 عاما/، الذي يعد أحد أكثر المواهب المثيرة الشابة في عالم التدريب، بتدريب ريال مدريد، الذي مدد تعاقده مع الإيطالي كارلو أنشيوتي حتى 2026، كما ارتبط اسمه بتدريب ناديه القديم بايرن ميونخ، حيث أصبح توماس توخيل، مدرب الفريق، يواجه ضغوطا كبيرة للرحيل.



ويعمل رولفس، لاعب المنتخب الالماني وليفركوزن السابق، كمدير رياضي منذ عام 2022 وكان عاملا رئيسيا في تكوين فريق ليفركوزن الناجح حاليا.



وذكر التقرير أيضا أن من بين المرشحين لتدريب ليفربول الألماني يوليان ناغلسمان مدرب بايرن السابق والمنتخب الألماني الحالي وروبرتو دي زيربي، مدرب برايتون، وروبين أموريم، مدرب سبورتينغ لشبونة.