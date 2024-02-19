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مبابي على أبواب الانضمام إلى ريال مدريد

2/19/2024 2:29:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت تقارير صحيفة، أن الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، وقع عقود انتقاله إلى صفوف ريال مدريد.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مبابي وقع عقدا مع ريال مدريد حتى صيف 2029.
وأشارت إلى أن راتب مبابي مع ريال مدريد سيتراوح بين 15 و20 مليون يورو، بعدما رفض الرئيس فلورنتينو بيريز كسر سلم الرواتب في النادي الملكي من أجل النجم الفرنسي.
وأوضحت أن مكافأة التوقيع غير معروفة، لكنها أقل مما كان سيحصل عليه إذا انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2022.
وستقسم المكافأة على 5 سنوات، ليصل إجمالي ما يحصل عليه مبابي سنويا بالمكافآت، إلى ما يقرب من 50 مليون يورو.
وذكرت أنه تم إغلاق الاتفاق بشكل نهائي قبل أسبوعين، وكان الشخص المسؤول عن قيادة المفاوضات هو خوسيه أنخيل سانشيز، المدير التنفيذي للريال.
وكشفت أن سانشيز اتصل بممثلي مبابي في بداية كانون الثاني (يناير) الماضي، لمعرفة مدى استعداد اللاعب للتوقيع مع ريال مدريد، وكان الرد إيجابيًا، لذلك تم الاتفاق على حسم كل شيء خلا شباط (فبراير) الحالي.
لكن على الجانب الآخر، أكدت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن اللاعب لم يوقع بعد عقود انتقاله إلى ريال مدريد، لكن هناك "اتفاق شفوي بالفعل بين الطرفين".
وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن "هناك بعض التفاصيل التي يتعين على مبابي ترتيبها أولاً قبل التوقيع، أبرزها شروط رحيله عن باريس سان جيرمان".
وأوضحت أن مبابي اتفق على ترك باريس مقابل "التنازل عن جزء من مكافآت تجديد العقد، ويجب تحديد الرقم بدقة".
وذكرت أن مبابي ينتظر أيضا الاتفاق على حقوق الصور في عقده مع ريال مدريد قبل التوقيع بشكل رسمي.
إلى ذلك، اعترف ناصر الخليفي، رئيس باريس باريس سان جيرمان، بانتقال مبابي إلى ريال مدريد.
وأشارت صحيفة "آس"، إلى أن ناصر الخليفي أجرى عدة اجتماعات مع أشخاص يثق بهم، هذا الأسبوع، واعترف في أحدها بأن مبابي قد وقع لريال مدريد بنسبة 100 %.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المعلومات التي حصلت عليها تتوافق مع تأكيد صحيفة "ماركا"، اليوم، بأن مبابي وقع مع ريال مدريد حتى صيف 2029. -(وكالات)
وذكرت أن ريال مدريد تعامل بحذر شديد مع صفقة مبابي، لأنه من الممكن أن يلتقي الميرنجي مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
ورغم ذلك رفض ريال مدريد الانتظار في قصة التوقيع مع مبابي حتى شهر أيار (مايو)، كما حدث في عام 2022، لأن أي تغيير غير متوقع قد يحدث في اللحظة الأخيرة سيضع النادي في ورطة أمام جماهيره.
وأكدت "آس" أنه يمكن لجماهير ريال مدريد أن تتنفس الصعداء الآن، لأن صفقة مبابي قد تمت بالفعل، ويعد الإعلان عنها بشكل رسمي مسألة وقت فقط. -(وكالات)

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