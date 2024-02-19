Monday, 19 February 2024 11:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجماهير تشيد بمنظومة الحسين واحقيته بلقب بطل الشتاء

2/19/2024 2:29:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات أشادت الجماهير الأردنية بأحقية فريق الحسين بصدارة فرق دوري المحترفين لمرحلة الذهاب، بعد مشواره المميز، وتمسكه بصدارته لجدول الترتيب منفردا بعد أن وصل للنقطة 31، مسجلا 10 انتصارات وتعادلا واحدا في طريقه نحو تحقيق لقب دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه، في الوقت الذي تظهر فيه لغة الأرقام أن الحسين أربد كان الأفضل على الإطلاق بين فرق الدوري في المرحلة الأولى.
وامتد تفوق الحسين ليشمل جميع العناصر الأخرى فقد فاز في 10 مباريات ليصبح أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات، كما سجل الفريق 24 هدفا ليؤكد أنه صاحب أقوى هجوم لغاية الآن، متقدما بستة أهداف عن الوحدات الذي يملك مباراة مؤجلة مع فريق الرمثا، ومحتفظا في الوقت نفسه بلقب أفضل دفاع حيث لم يدخل مرماه سوى هدفين.
ولم يخسر "الأصفر" في مشواره بمرحلة الذهاب سوى نقطتين بالتعادل مع فريق الفيصلي، في المباراة التي جمعتهما على ستاد عمان الدولي.
وبدأ تفوق الحسين بوقت مبكر من الدوري، حيث قدم بداية قوية وأداء متميزا أقنع جميع المتابعين بأن اللقب سيكون من نصيبه في ظل الإمكانيات الفنية والمالية، التي وفرتها إدارة النادي للاعبين، وشكل فريق الحسين ظاهرة تستحق الوقوف عندها بمستويات مميزة قدمها طيلة الجولات في مرحلة الذهاب.
وتناوب على قيادة الفريق بطل "الذهاب" المدرب البرتغالي موتا الذي استقال قبل أيام، بعد أن حصد مع الفريق 28 نقطة من 10 مباريات، وأكمل المدرب الوطني جمال محمود المهمة بعد التعاقد معه، وقاد الفريق للفوز في المباراة المهمة، والتي حسمت الصدارة على فريق الوحدات بهدفين لهدف.
وقال المشجع الحسيني خالد الردايدة: "سعداء للغاية بحصولنا على لقب "بطل الشتاء" لهذا الموسم، والذي جاء بعد جهد كبير بذله جميع اللاعبين طوال المشوار، وفي هذا الصدد أوجه لهم خالص الشكر والتقدير، وللجهازين الفني والإداري، ولجميع من ساهم في إعطاء الأمل بقدرة الفريق على الفوز باللقب دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه".
وأضاف:" الأرقام والنتائج والمستويات الفنية تؤكد أحقية الحسين بصدارة المرحلة الأولى، ومنظومة الفريق من اللاعبين المحليين والأجانب رائعة، والروح القتالية عند كافة النجوم مبشرة بالخير، والمطلوب الاستمرار في العطاء وبذل أفضل المستويات الفنية، الدوري طويل والمنافسة صعبة".
من جانبه أكد المشجع الفيصلاوي محمد الحياري أن فريق الحسين قدم مشروعا رياضيا متكاملا هذا الموسم، وكان أبرز الفرق خلال مرحلة الذهاب، وأشار إلى أن انتصارات الفريق جاءت عن جدارة واستحقاق، والمنافسة كانت قوية ومثيرة مع الوحدات والفيصلي.
وقال: "في مرحلة الذهاب هذا الموسم أثبت " الأصفر" أحقيته بالصدارة عطفا على النتائج والمستويات التي قدمها الفريق".
وبكل روح رياضية قدم المشجع الوحداتي خالد البستنجي التهنئة لفريق الحسين على صدارته لمرحلة الذهاب، والتي كانت مستحقة وقال: "قدم لاعبي الحسين أجمل مرحلة لهم منذ سنوات، كانوا مميزين خلال مباريات الذهاب، نجحوا في حسم 10 مواجهات من خلال أداء فني متطور وجميل، وكانت المواجهة الأخيرة مع الوحدات الأحلى والأجمل هذا الموسم، واستحق فيها الفريق الفوز والصدارة".
وتمنى البستنجي على اتحاد الكرة استقطاب تقنية الفار سريعا لحل كافة الملاحظات الواردة من الفرق حول الظلم التحكمي، والتي تشكل ضغطا على الحكام.
ويؤكد المشجع تامر صابر، أن فريق الحسين كان مميزا في جميع مبارياته بمرحلة الذهاب، وتفوق فنيا عن كافة الفرق، وذلك بسبب كوكبة النجوم المحليين والمحترفين، والذين شكلوا فرقة مميزة قادرة على تحقيق الانتصارات المتتالية.
وأضاف: "ما قدمه فريق الحسين يثبت أن الاستقرار المالي يلعب دورا مهما في تحقيق الإنجاز، كما أن استقطاب اللاعبين المحترفين على أساس صحيحة وسليمة يجعل الفائدة الفنية واضحة، وهذا ينطبق على منظومة الحسين هذا الموسم.
وشدد المتابع سمير العبادي، أن الحسين قدم موسما استثنائيا واستحق الصدارة عن جدارة، وأن الفريق مؤهل للفوز بكل البطولات، مقدما التهنئة للاعبين والجهازين الفني والإداري على العمل الكبير الذي قام به الجميع طوال مشوار مرحلة الذهاب والذي لم يخسر فيه الفريق خلالها أي مباراة.
وتمنى العبادي، أن تشهد مرحلة الإياب تنافسا أكبر وإثارة أشد بين فرق الحسين والوحدات والفيصلي، خاصة في ظل الاستقطابات والتعاقدات الجديدة التي أبرمتها الأندية، لتعزيز صفوفها في الفترة المقبلة، متوقعا أن تكون مرحلة الإياب أفضل من ناحية التنافس والصراع على لقب دوري المحترفين.

MENAFN19022024000072011014ID1107871616

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث