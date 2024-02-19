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مواجهة من العيار الثقيل تجمع إنتر ميلان بأتلتيكو مدريد

2/19/2024 2:29:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سيكون وصيف حامل اللقب إنتر ميلان، أمام اختبار من العيار الثقيل، عندما يواجه ضيفه أتلتيكو مدريد مساء اليوم، في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
على ملعب "جوسيبي مياتزا" يستضيف إنتر ميلان نظيره أتلتيكو في ثاني مواجهة أوروبية بينهما بعد تتويج الفريق الإسباني بلقب السوبر الأوروبي على حساب إنتر ميلان بنتيجة 2-0 في العام 2010.
وكان إنتر ميلان وصيفا النسخة الماضية لدوري الأبطال، تأهل للدور الثاني بعد حلوله وصيفا في المجموعة الرابعة بسجل خال من الهزائم برصيد 12 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن ريال سوسيداد الإسباني صاحب الصدارة.
أما أتلتيكو مدريد فقد تأهل بعد مسيرة قوية حقق خلالها أربعة انتصارات وتعادلين، ليتصدر المجموعة الخامسة برصيد 14 نقطة، وكان ثاني أقوى هجوم في الدور الأول بعد مانشستر سيتي الإنجليزي حيث سجل لاعبو الفريق الإسباني 17 هدفا.
يدخل إنتر ميلان ومدربه سيموني إنزاجي مواجهة أتلتيكو مدريد والفريق يمر بأفضل حالاته الفنية، حيث حقق ستة انتصارات متتالية في بطولة الدوري ، يعتلي جدول الترتيب بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه يوفنتوس مع تبقي مباراة مؤجلة ليعزز فرصه في التتويج باللقب هذا الموسم.
أما أتلتيكو مدريد فقد حقق فوزا كاسحا على لاس بالماس بنتيجة 5-0 في الجولة الأخيرة من الدوري، لكنه يعيش فترة من عدم الاستقرار تراجعت به للمركز الرابع في جدول الدوري الإسباني مبتعدا بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب الصدارة بعد مرور 25 جولة من المسابقة.
ويسعى إنتر ميلان لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في الخروج بنتيجة إيجابية تقربه من التأهل لدور الثمانية قبل اختبار صعب في ملعب "واندا متروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.
ويملك الفريق الإيطالي سجلا قويا على ملعبه هذا الموسم محليا وقاريا، حيث لم يهزم في دوري الأبطال، بينما حقق 10 انتصارات مقابل تعادل وخسارة وحيدة في 12 مباراة ببطولة الدوري.
ويتسلح إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد بعناصر هجومية بارزة، حيث يلمع لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام ونيكولو باريلا مع الثنائي المخضرم ماركو أرناوتوفيتش وأليكسيس سانشيز في صفوف إنتر ميلان.
بينما يرتكز دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على أسلوبه الدفاعي المنظم وشراسة قلبي الدفاع ستيفان سافيتش وخوسيه خيمينيز ولاعب الوسط الأرجنتيني رودريجو دي بول مع خبرات حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك.
كما يملك الفريق المدريدي قوة هجومية لا يستهان بها يقودها النجم الفرنسي أنتوان جريزمان ويعاونه ألفارو موراتا وصامويل لينو وممفيس ديباي ورودريجو ريكيلمي.
ويعود سيميوني إلى ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية لمواجهة إنتر الذي حمل ألوانه في التسعينيات.
وحمل سيميوني ألوان إنتر بين 1997 و1999 محرزاً معه لقب كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليج راهناً) العام 1998.
ولطالما رشح "إل تشولو" الذي يدرب أتلتيكو منذ 2011، لتولي الإشراف على إنتر. وقالت شقيقته ووكيلة أعماله ناتاليا سيميوني لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية في 2018: "عاجلاً أم آجلاً، سينتهي به الأمر في إنتر، يحب النادي، الأجواء والعيش في ميلانو. سيحب تدريب إنتر".
في النصف الأول من الموسم الماضي، بدا أن سيميوني سيترك ملعب سيفيتاس متروبوليتانو، بسبب ضعف النتائج. سرت تكهنات بأن ابن الثالثة والخمسين سينتقل إلى إنتر صيفاً، قبل أن يثبت في مدريد. ردّ أتلتيكو بقوّة في الأشهر الأخيرة من الموسم، فمدّد عقده حتى 2027.
في الوقت عينه، وجد إنتر توازنه مع المدرّب سيموني إنزاجي وكان قريباً الموسم الماضي من إحراز دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2010، قبل أن يخسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف.
وفيما قاد أتلتيكو إلى كل الألقاب المحلية، أخفق سيميوني مرتين في نهائي دوري الأبطال أمام جاره وغريمه ريال بشق الأنفس (2014 و2016). وبات النجاح القاري هدفه الرئيس، في ظل ابتعاده عن الصدارة في الدوري الإسباني.
وأراح سيميوني نجم هجومه جريزمان خلال الفوز الساحق على لاس بالماس 5-0 السبت، وقال: "أنا متأكد من أنه سينزعج لعدم مشاركته. اعتقدت أنه بحاجة للراحة".
وتابع سيميوني الذي يخوض الثلاثاء مباراته المائة كمدرب في دوري الأبطال: "نحتاج إلى جريزمان الرائع، ونحتاجه نضراً".
ويميل إنزاجي وسيميوني إلى اللعب بخطة 3-5-2، فيما تعد المواجهة بأن تفرز معركة تكتيكية.
وأشاد سيميوني بمدرب إنتر الذي لعب بجانبه في صفوف لاتسيو الإيطالي بين 1999 و2003: "لديهم مدرب، سيموني، أتمتع بعلاقة جيدة معه، لأنني كنت معه في لاتسيو ويقوم بأشياء جيدة جداً في إنتر".
ويتصدر إنتر الدوري الإيطالي بفارق كبير عن يوفنتوس يبلغ تسع نقاط ومباراة أقل، علماً أنه فاز بكل مبارياته الثمانية في 2024.
وقال سيميوني السبت لمنصة دازون للبث التدفقي: "خسروا مباراة يتيمة هذا الموسم، هم أقوياء، يؤمنون بعملهم الدفاعي والهجومي".
بدوره، قال إنزاجي بعد الفوز على ساليرنيتانا 4-0 الجمعة: "أصبحت المباريات متقاربة. نحن نلعب جيداً. لكن يجب انتظار نهاية الموسم للخروج بخلاصات".
وأضاف إنزاجي عن مزايا أتلتيكو "يعتمدون على اللعب البدني. يعرفون ماذا يريدون، يملكون لاعبين رائعين ومدرباً جيّداً كان أيضاً زميلاً رائعاً".
إلى ذلك، يواجه بيتر بوس مدرب أيندهوفن الهولندي ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني، الذي أقاله بعد مشوار مخيّب دام أشهراً قليلة في 2017.
لكن المدرب البالغ 60 عاماً يعيش موسماً جيداً مع متصدر الدوري الهولندي الذي عادل رقماً قياسياً محلياً بالفوز في أول 17 مباراة في الدوري.
يبحث أيندهوفن عن بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2007، علماً أنه أحرز اللقب في 1988 مع المدرّب الفذّ جوس هيدينك.
ويتعيّن على بوس تعويض خروجه المذل من دورتموند الذي استقدمه برقم قياسي في البوندسليجا مقابل 5.4 مليون دولار من أياكس أمستردام.
بدأ بشكل جيد قبل أن يعرف دورتموند خمس مباريات من دون فوز منتصف تشرين الأوّل (أكتوبر)، تلا ذلك الخروج من دور المجموعات في دوري الأبطال وإهدار تقدمه برباعية أمام غريمه شالكه (4-0 ثم 4-4) فكان مصيره الإقالة بعد 167 يوماً من توليه المنصب، قبل أن يتكرر السيناريو مع باير ليفركوزن الألماني وليون الفرنسي.
في المقابل، يحتل دورتموند راهناً المركز الرابع في البوندسليجا وتعادل في مباراته الأخيرة مع فولفسبورج 1-1 السبت، لكن بطل أوروبا 1997 لطالما استمتع في المسابقة القارية الأم التي حلّ وصيفاً فيها العام 2013.
يلعب أيندهوفن ضد ضيفه بوروسيا دورتموند في لقاء يتجدد بينهما بعد أكثر من 22 عاما عندما لعب الفريقان مباراتين في مرحلة المجموعات بالموسم 2003-2002.
وفي المباراتين، مالت الكفة نحو الفريق الألماني حيث فاز بوروسيا دورتموند بنتيجة 1-3 في هولندا، بينما تعادلا 1-1 في ألمانيا.
ولكن دورتموند بقيادة مدربه إيدين ترزيتش صعد لدور الـ16 بعد مفاجأة مدوية بتصدره المجموعة الحديدية برصيد 11 نقطة متفوقا على باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
أما أيندهوفن فقد تأهل بشق الأنفس في وصافة المجموعة الثانية بعدما جمع 9 نقاط من فوزين وثلاثة تعادلات أمام أرسنال الإنجليزي ولانس الفرنسي وإشبيلية الإسباني. -(وكالات)

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