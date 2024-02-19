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مهام آسيوية تحكيمية للكوادر الأردنية

2/19/2024 2:29:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكمة الأردنية صابرين العبادي، ومقيمة الحكام هبة العابد، إضافة إلى المراقبة نسرين الخزاعلة، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس آسيا تحت سن 20 للسيدات، والتي تقام خلال الفترة 3-16 آذار (مارس) المقبل في أوزبكستان.
وفي المقابل، سمى الاتحاد الأردني الحكمتين إسراء مبيضين وحنين مراد، إضافة إلى المساعدتين صابرين العبادي وإسلام العبادي، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا الثامنة للسيدات التي تقام خلال الفترة 19-29 شباط (فبراير) الحالي في السعودية.
ويأتي اختيار الاتحاد الآسيوي للحكام والكوادر الأردنية، للمشاركة بإدارة مباريات البطولات الأهم على مستوى القارة، في ظل السمعة الطيبة التي تتمتع بها الكوادر الأردنية على مستوى العالم.
ويحظى التحكيم الأردني بسمعة طيبة في الخارج، الأمر الذي يدفع الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، لتعيين حكام أردنيين في المحافل الخارجية، حيث تواجد على سبيل المثال الحكم الأردني أدهم مخادمة في منافسات كأس آسيا التي اختتمت مؤخرا في قطر، كما يعد المخادمة أحد الحكام المرشحين للتواجد في مونديال 2026.
يشار إلى أن الحكم الأردني بدأ بمواكبة التطورات، خاصة فيما يتعلق بتقنية الفيديو "الفار"، حيث يتواجد حاليا أكثر من حكم أردني متخصص بها.

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