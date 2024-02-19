محاولة اتحاد كرة خليجي لتجنيس نجم أردني.. مطالبة بتفسير لتصريحات عموتة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الجمهور يأمل بتوضيح اتحادي حول تصريحات عموتة

السؤال عن مصير المدرب المغربي الحسين عموتة مع المنتخب الوطني لكرة القدم، كان الاستفسار الأبرز للجماهير الأردنية، خاصة في ظل تصريحات عموتة التي تتناقلتها وسائل إعلام عربية، وتتحدث عن قرب رحيله عن المنتخب، وتحديدا بعد مباراتي باكستان بتصفيات كاس العالم الشهر المقبل، أو بعد مباراتي طاجكستان والسعودية بالتصفيات أيضا، واللتان تقامان خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وتلقت "الغد" عدة استفسارات من محبي المنتخب الوطني، يقولون إن اتحاد الكرة سبق وأن أعلن أن عموتة مستمر مع المنتخب وفق العقد الذي ينتهي عام 2026، فيما خرج عموتة بأكثر من تصريح، يتحدث فيه عن ظروف عائلية، وعن قرب رحيله عن منتخب النشامى بعد التصفيات المقبلة. المستفسرون عن مصير عموتة، تمنوا أن يخرج اتحاد كرة القدم بتصريح رسمي، يوضح فيه دقة تصريحات عموتة، وفيما إذا كان قريبا من الرحيل أو الاستمرار.

الفيصلي يخضع البطاط لفحص طبي

خضع لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم مصعب البطاط، لفحص طبي يوم أمس، تمهيدا للتوقيع على كشوفات النادي الفيصلي، لمشاركته منافسات المرحلة المقبلة.

اللاعب الذي وصل إلى عمان، خضع لفحوصات طبية مختلفة، بإشراف طبيب مختص، استعدادا للانضمام إلى صفوف الفريق خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين.

وكان الفيصلي تعاقد مع المحترف الفلسطيني البطاط، كما تعاقد مع المحترف الكاميروني رونالد وينجا.

محاولات لتجنيس نجم أردني في دولة خليجية

تشهد الأيام الحالية، خطوات متقدمة في محاولة لأحد دول الخليج، بتجنيس نجم كروي أردني، سبق وأن برز بشكل لافت في الفترة الأخيرة.

وارتفعت وتيرة الحديث في هذا الموضوع في اتحاد كرة القدم، بشأن هذه المحاولات، حيث هناك تمسك أردني باستمرار اللاعب في المنتخبات الوطنية، فيما الطرف الأخر يحاول تقديم المغريات للاعب لتجنيسه، والاستفادة منه كرويا في المرحلة المقبلة.

ويفضل المعنيون عدم الحديث بشكل واضح عن هوية اللاعب، لحين حسم الأمور بشكل رسمي، في ظل التجاذبات الحاصلة حاليا.

تفاصيل في اتفاق شرارة مع الوحدات

تفيد المعلومات أن العقد المرسل من نادي الوحدات إلى اللاعب محمد أبو زريق "شرارة"، يقضي بدفع حوالي 35 ألف دينار للاعب،مقابل التوقيع على عقد يمتد لنصف موسم فقط، أي بعد انتهاء مرحلة الإياب من دوري المحترفين للموسم الكروي الحالي. ووفق ما جاء في العقد، فإن اللاعب سيحصل على مبلغ 10 آلاف دينار في البداية، على أن يتقاضى شهريا وطيلة فترة مرحلة الإياب في الدوري على مبلغ 5 آلاف دينار.

أحمد هشام يبدأ تدريباته في السرحان والعقبة

عاد اللاعب أحمد هشام، لاستئناف التدريبات الرسمية بالكرات، والانخراط في اللعب خلال التمارين، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به بداية الموسم الكروي الحالي.

أحمد هشام الذي لا يرتبط حاليا مع أي نادٍ من الأندية، إذ بدأ يسعى للانخراط في تدريبات أندية المحترفين، حيث خاض في الأيام الأخيرة تدريبات مع فريقي مغير السرحان وشباب العقبة، بعد أن أبدى الناديان تعاونهما مع اللاعب، ووافقا على تسهيل مهمته في التدريبات. ولم يحدد اللاعب حتى الأن وجهته المقبلة، بانتظار الوقوف على جاهزيته الفنية والبدنية بشكل كامل، تمهيدا لتحديد الفريق الذي سينتقل إليه.

كواليس النجوم

. لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم أمين الشناينة، يواصل العلاج في عمان، في ظل عدم مغادرته للعلاج في مركز سبيتار الطبي في قطر.

. رئيس أحد أندية المحترفين لكرة القدم، تقدم بشكوى في المركز الأمني، ضد أحد نجوم الفريق السابقين، الذي تهجم وعدد من أقربائه على رئيس النادي.

. المدرب الروماني تيتا، فاز قبل أيام بقضية رفعها ضد نادي العين السعودي الذي كان يشرف على تدريبه.. تيتا معروف للشارع الرياضي المحلي، بعد أن أشرف على تدريب أكثر من فريق في الأردن.

. نجم المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، شارك فريقه مونبلييه الفرنسي، في تحقيق فوز أول من أمس على فريق ميتز بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.. هذه المباراة تعتبر الأولى للتعمري منذ عودته من بطولة كأس أسيا.

. الإعلامي الأردني المقيم في سلطنة عمان حسان ملكاوي، وفي اتصال مع "الغد" تمنى نقل رسالة إلى أندية المحترفين واتحاد كرة القدم، بضرورة تنظيم دورات إعلامية تثقيفية للاعبين والإداريين، لمساعدة اللاعب والإداري على حسن التصرف والحديث أمام الكاميرات، وبالتالي تجنب الوقوع في المحظور كما يحدث في الأيام الحالية من تصريحات متتطايرة من هنا وهناك، تلحق الضرر بصاحبها أولا، وتكشف مدى الحاجة لثقافة إعلامية حول التصريحات والتعامل مع وسائل الإعلام المختلفة.

. شكاوى كثيرة متوقعة خلال الفترة المقبلة، سيقدمها لاعبون ومدربون ضد أنديتهم، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ فترة طويلة.

. ناد سعودي بدوري المحترفين، تواصل مع وكيل أعمال لاعبين، أملا في التعاقد مع أحد نجوم المنتخب الوطني الذين برزوا في كأس أسيا الأخيرة... طبعا الحديث عن التعاقد في الموسم الكروي المقبل وليس الحالي، في ظل إغلاق باب القيد في الفترة الحالية.









اللاعب أحمد هشام - (أرشيفية)