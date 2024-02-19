منتخب السلة.. بين خيبة النتائج المتوقعة ومكتسبات إحلال الوجوه الشابة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مشواره في بطولة قطر الدولية الودية، بتعرضه إلى ثلاث خسائر، في رحلة تحضير قصيرة لخوض النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية، لم تكن نتائجها مرضية للجماهير الأردنية.

وخسر "صقور الأردن" أمام منتخبات؛ البحرين (73-82) ومصر (58-95) وأفريقيا الوسطى (65-68) في البطولة الدولية الودية، التي أحرز لقبها المنتخب المصري بفوزه على "البلد المنظم" قطر بنتيجة (82-67).

وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في البطولة، تأهبا لخوض النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 في السعودية، والتي يستهلها بمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل، في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل "صقور الأردن" ضيفا على المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين المقبل في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.

قراءة رقمية

سجل المنتخب الوطني إجمالي 196 نقطة في ثلاث مباريات وبمعدل 65.3 نقطة في المباراة الواحدة، واستقبلت سلته 245 نقطة بمتوسط 81.67 نقطة لكل مباراة.

ويعد هاشم عباس المسجل الأبرز بين لاعبي المنتخب الوطني بمتوسط 15.5 نقطة، يليه فريدي إبراهيم بمعدل 12.0 نقطة وأمين أبو حواس ثالثا بـ10.7 نقطة، كما يعد محمد شاهر أفضل لاعبي "صقور الأردن" متابعة تحت السلتين بمتوسط 8 متابعات للمباراة، يليه هاشم عباس بمتوسط 5 متابعات ويوسف أبو وزنة ثالثا بمتوسط 4.7 متابعة ناجحة.

وعلى مستوى التمريرات الحاسمة، يبرز فريدي إبراهيم أيضا بمتوسط 4.7 تمريرة، يليه مالك كنعان بمعدل 2.7 تمريرة، وأمين أبو حواس ثالثا بمعدل 2.0 تمريرة، فيما يعد هاشم عباس أفضل لاعبي المنتخب الوطني في خطف الكرة "ستيل" بعدما بلغ متوسطه 1.5 ستيل، ويأتي أحمد الحمارشة ثانيا بـ 1.3 ستيل، ويتقاسم شاهر وكنعان المركز الثالث بمتوسط 1.0 ستيل في المباراة الواحدة.

ويمتلك محمود الهزايمة متوسط 0.7 بلوك شوت، يليه هاشم عباس بمعدل 0.5 بلوك شوت، في الوقت الذي يأتي فيه اللاعبان روحي الكيلاني ومحمد شاهر في المركزين الثالث والرابع تواليا بمعدل 0.3 بلوك شوت بالمباراة.

الصقور.. بين الأداء والنتائج

صحيح أن الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني لم يحقق مكتسبات فنية كبيرة من المشاركة في بطولة قطر على امتداد فترات التحضير السابقة، والتي كانت تشهد تدريبات بدنية وتكتيكية تسهم بالوقوف على مستوى اللاعبين، إلا أن هذه البطولة شكلت فرصة لإبراز وجوه جديدة وشابة، أمثال، عبدالله شتات وروحي الكيلاني، اللذان بعثا برسائل إيجابية مطمئنة، في حال مواصلة الاعتماد عليهما ومنحهما دقائق لعب أكثر.

من المؤكد أن المدير الفني وسام الصوص، يمتلك انطباعا جيدا حول ارتفاع مستوى جاهزية اللاعبين، خصوصا في المباريات الرسمية بالنافذة الأولى من التصفيات الآسيوية، لكن فترة الفراغ الطويلة التي تسبب فيها قرار تجميد بطولة الدوري الممتاز، تجعل من الصعوبة بمكان، وضع المنتخب الوطني تحت مجهر التقييم الدقيق والحكم على ما قدمه في ثلاث مباريات ودية باعتباره صورة لما قد يكون عليه الحال في مباراتي فلسطين والسعودية بالتصفيات.

وربما أن التشكيلة التي ذهب بها المدرب الوطني وسام الصوص إلى قطر، كانت محكومة بالعديد من العوامل، أبرزها مدى جاهزية اللاعبين وظروفهم الخاصة بين العمل والاحتراف؛ بعدما غاب عنها أحمد الدويري لاحترافه في صفوف شاجداش بودروم سبور التركي، واستقباله وزوجته مولودتهما الأولى عائشة، فيما غاب المجنس رونديه جيفرسون وسامي بزيع والأخوين زين وكيدن النجداوي لأسباب متباينة، الأمر الذي دفع الجهاز الفني إلى تكوين عماد التشكيلة الأساسية في البطولة الودية من اللاعبين المحليين.

ويظهر الحرص في المرحلة الحالية على "الإحلال والتبديل" أكثر من المستوى الفني والنتائج في المباريات الودية الأخيرة، علما بأن تأثيرات تجميد بطولة دوري الرجال تجعل من غير المنطقي الحديث مطولا عن المستويات الفنية والبدنية، خصوصا وأن أربعة لاعبين من القائمة الأساسية؛ محمد شاهر وأمين أبو حواس وأشرف الهندي وهاشم عباس، يحترفون في الدوريين العراقي والقطري، ما يؤكد حاجة المنتخب الوطني لكرة السلة إلى ثقة الجميع، فالجمهور هو اللاعب السادس في الملعب وخارجه، وهتافاته وصيحاته التشجيعية يمكن أن تمنح اللاعبين مزيدا من القوة باعتبارها من مقومات التفوق في المرحلة المقبلة.







