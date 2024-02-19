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البطيخي يستهجن قرار إقالته من تدريب سلة الأرثوذكسي

2/19/2024 2:29:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري قررت إدارة النادي الأرثوذكسي لكرة السلة، إنهاء عقد المدير الفني لفريقها الأول للناشئين تحت 16 عاما، د. زيد البطيخي، وتعيين المدرب يوسف الفقس مديرا فنيا جديدا، سعيا إلى مواصلة مشوار الفريق في دوري الفئات العمرية لكرة السلة عن الموسم 2023.
ويأتي هذا القرار المفاجئ على خلفية مزاعم وجود خطأ إداري يتعلق بنقص بطاقات اللاعبين – تم تحميله للمدرب - وذلك قبل خوض إحدى المباريات السابقة أمام الجليل، والتي خسرها الأرثوذكسي لاحقا بالتغيب، فيما رفض المدرب البطيخي - الذي تم تمديد عقده تلقائيا مع نهاية العام 2023، بناء على بنود عقده - طريقة إبعاده عن الفريق؛ بعدما حقق معه نتائج لافتة وهو يمضي به نحو معانقة اللقب.
وقال البطيخي في حديثه الخاص لـ"الغد": "تفاجأت مؤخرا باتصال هاتفي من أحد ممثلي إدارة الأرثوذكسي، يحثني على تقديم استقالتي والتنحي عن مهمة تدريب فريق الناشئين تحت 16 سنة، وذلك بعد حدوث خطأ إداري لا أتحمله وحدي مدربا باعتباري مديرا فنيا للفريق، والمتعلق بوجود نقص في بطاقات اللاعبين عند مطابقة كشوفات مباراتنا مع الجليل، والتي خسرناها لاحقا بالتغيب".
وأضاف: "لا اعتقد أن موضوع إقالتي متعلق بحدوث الخطأ الإداري، خصوصا وأن نتيجة المباراة لم تأثر على ترتيب الفريق عملا بأحكام قوانين الدوري الحالي، لذلك أعتقد أن هناك أمورا كانت تحاك خلف الكواليس، ومنها ما هو متعلق بمصالح شخصية لبعض المدربين والإداريين لإبعادي عن ساحة التدريب في النادي الأرثوذكسي، خصوصا من تدريب الفريق الذي يبدو منافسا حقيقيا على لقب بطولة الناشئين هذا الموسم. علما بأنني أمضيت موسمين متتاليين في تدريب اللاعبيين وتحضيرهم للظفر ببطولة الدوري في الموسم الحالي".
وواصل: "قدر الله و ما شاء فعل، الحمدالله أن سبب إبعادي عن الفريق ليس بسبب سوء النتائج الفنية للفريق، أنا راض عن جهودي ونتائجي الفنية والطريقة التي يلعب فيها الفريق، إضافة إلى أننا متصدرين لبطولة الدوري في مراحله السابقة وحتى الآن".
واستطرد: "علاقتي قوية مع النادي، الذي أعتبره بيتي الثاني بعدما ترعرت فيه منذ نعومة أظفاري لاعبا وبالأمس مدربا، لكن طريقة إقصائي عن مهمة تدريب الفريق لم تستند إلى حجة مقنعة، خصوصا وأن عقدي ينتهي مع الفريق بنهاية بطولة الدوري، لكن هذا حال التدريب والرياضة بشكل عام، علاقتي باللاعبين كانت رائعة وأخوية، لقد تأثر اللاعبون بما حصل، لكنني قمت بإبلاغهم أن ما حصل هو جزء من اللعبة وأي مدرب معرض لمثل هذا الموقف"، متمنيا على اللاعبين إكمال ما بدأته معهم لتحقيق الهدف الذي سعينا جميعا من أجله".
واختتم: "أؤكد مجددا احترامي لقرار إدارة الأرثوذكسي، لكونهم اختاروا ما هو مناسب لهم، لكنني واثق من نفسي رغم أنني في بداية مسيرتي التدريبية، وأعتقد أن المستقبل أمامي لإكمال رحلتي في عالم التدريب".
في المقابل، رفض عضو مجلس إدارة النادي الأرثوذكسي ورئيس لجنة كرة السلة إبراهيم عنصرة الرد على تصريحات المدرب، مؤكدا في معرض رده على استفسارات "الغد" احترامه للمدرب البطيخي وعلاقته معه على الصعيد الشخصي، ومتمنيا له مستقبلا مشرقا.
مباراتان بدوري الناشئين اليوم
إلى ذلك، تشهد صالة الأرثوذكسي في منطقة عبدون إقامة مباراتين ضمن الجولة الثالثة من ذهاب المرحلة الثالثة لدوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، حيث يستقبل الأرثوذكسي نظيره اتحاد عمان عند الساعة 6:30 مساء اليوم، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد" بتعليق الزميل محمد ملص.
وتختتم مباريات اليوم، بإقامة مواجهة لا تقل أهمية عن سابقتها، حيث يحل فريق الإنجليزية ضيفا على فريق نجوم الأرثوذكسي عند الساعة 8 مساء وبالمكان نفسه.

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