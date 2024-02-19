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عيرا يرحب بدار كليب البحريني وشباب الحسين على موعد مع الأهلي بنغازي الليبي

2/19/2024 2:29:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو ينطلق قطار النسخة 42 من منافسات بطولة الأندية العربية لكرة الطائرة اليوم، بإقامة 6 مباريات.
ويرحب عيرا بنظيره دار كليب البحريني عند الساعة الرابعة في صالة قصر الرياضة، فيما يلاقي شباب الحسين فريق الأهلي بنغازي الليبي عند الساعة السابعة في صالة الأميرة سمية، ويسبقها حفل افتتاح البطولة الرسمي عند الساعة السادسة في صالة قصر الرياضة، برعاية القنصل الأردني في هنجاريا زيد نفاع.
وأكد نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، أن الاتحاد راعى أن يكون حفل الافتتاح بسيطا ومعبرا، يخلو من مظاهر الاحتفال تضامنا مع الأهل في غزة، مشيرا إلى أن الحفل سيشتمل على طابور عرض الفرق المشاركة، إلى جانب معزوفات ترحيبية بالأشقاء العرب لموسيقات الأمن العام، وكلمة الاتحاد العربي، وكلمة اتحاد اللعبة المحلي، وقسم البطولة وإعلان الافتتاح الرسمي من قبل راعي البطولة.
وتابع: "سعداء جدا بلم شمل الشباب العربي في محفل تنافسي يعد الأهم على أجندة الاتحاد العربي للكرة الطائرة، ولعل تصريحات رؤساء وفود الأندية العربية، سواء بتوقعات نجاح الاستضافة، أو قوة المنافسة والإعلان عن طموحاتها التنافسية، يبشر بنسخة أردنية استثنائية في الجانبين التظيمي والفني، ونعمل في اتحاد الكرة الطائرة بروح الفريق من كافة اللجان الإدارية والفنية، وفق توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، بحثا عن النجاح اللافت، ونتمنى لممثلي اللعبة شباب الحسين وعيرا، تقديم مستويات رائعة والمنافسة بقوة على المراكز الأولى، بما يليق بمستوى وحضور الكرة الطائرة الأردنية، ونشكر الشريك الرسمي مدارس التربية الريادية ممثلة بمديرها د. يوسف داوود، وجميع الداعمين الذين لم يبخلوا في تقديم كل ما يلزم لانجاح البطولة".
بداية أردنية قوية
ويبحث ممثلا الكرة الطائرة الأردنية شباب الحسين (بطل الثلاثية المحلية)، وعيرا (وصيف الدوري المحلي وكأس الأردن)، عن تدشين مشاركتهما بالبداية الأردنية القوية في البطولة، واستهلال مشوارهما بالفوز الذي يعطيهما دفعة معنوية قوية، وصياغة رسالة تنافسية إلى الأندية العربية المدمجة بالنجوم والجاهزية المثالية، والقادمة من دوريات بلادها بأفضلية المنافسة الاحتكاكية، على خلاف معاناة شباب الحسين وعيرا من هذا الجانب، لتأخر انطلاق المسابقات المحلية لأندية المحترفين إلى آيار (مايو) المقبل.
ويبحث شباب الحسين عن تغيير الصورة التي ظهر عليها، خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في عُمان، واحتلاله المركز العاشر، حيث المدير الفني للفريق وليد العسود بالكثير من الملاحظات التي دونها في كراسته الفنية من مباريات غرب آسيا، وعمد على علاجها في عمان قبيل انطلاق المنافسات العربية.
ويذكر أن شباب الحسين يضم نخبة من اللاعبين المحليين والمحترفين وهم خالد أبو مشرف، أحمد العمري، إياد ماضي، محمود عبدالعزيز، حسن أبو مشرف، ياسر مجاهد، مهند جروان، صالح الطهراوي، إبراهيم العطلة، أيهم خنفر، محمود النقيب، إبراهيم أمين، والمحترفين الغاني إبراهيم عبد الحميد، والمحترف البيلاروسي باجيف الذي تعاقد معه خلفا للكاميروني مايوا بيلو.
وعلى الجانب الآخر، يظهر فريق عيرا بطموحه الكبير، وفقا لاجتهادات مدربه القدير إياد توفيق، ولاعبيه الذي يشكلون مزيجا من الخبرة والشباب، وعزز صفوفه بمحترفين وفق ترشيحات المدرب، وبذل مجلس إدارة النادي جهودا كبيرة لاستقطاب الداعمين لمشاركته في هذه البطولة، والتي وجه فيها بوصلة طموحاته نحو المربع الذهبي باعتبارها الخطوة الأهم، ومطاردا طموحه خطوة بخطوة بدواع تنافسية كبيرة.
ويضم فريق عيرا في هذه البطولة، عبادة فخري، يعقوب القهوجي، راشد العلوان، خالد هلال، إياد المحاسنة، محمد جمال، محمد شاكر، عمر الكايدي، بشار المحارمة، محمد دقماق، أحمد العواملة، والمحترفين يوندير وماكوف.
واكتمل عقد الفرق المشاركة بالبطولة يوم أول من أمس، وباشرت تدريباتها الاستعدادية، في الوقت الذي وصلت فيه طواقم البطولة ولجانها العاملة، والتي حفظيت بحفاوة الاستقبال من قبل أعضاء مجلس الإدارة واللجان المعنية، وجرى الاجتماع الفني للبطولة يوم أمس، برئاسة اللجنة الفنية في الاتحاد العربي، ولجنة الاحتكام وممثلي الفرق المشاركة، وتم التأكيد فيه على لوائح وتعليمات البطولة، والتأكد من أهلية اللاعبين، وتثبيت الزي الرسمي والاحتياطي لجميع الفرق المشاركة.
ويلتقي في اليوم الأول من بطولة الأندية العربية، الشرطة القطري مع برقان الكويتي عند الساعة الواحدة في صالة قصر الرياضة، وبذات التوقيت يلتقي السيب العُماني مع النجمعة البحريني في صالة الأميرة سمية، ويتواجه قطر القطري مع كاظمة الكويتي عند الساعة الرابعة في صالة الأميرة سمية، ويلعب السويحلي الليبي مع مصافي الشمال العراقي عند الساعة السابعة مساء في صالة قصر الرياضة.

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