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نصيب: رفضت عرضا من كوريا الجنوبية.. وحظيت باستقبال الأبطال في العقبة

2/19/2024 2:29:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس أكد مدافع المنتخب الوطني ونادي الحسين إربد لكرة القدم عبد الله نصيب "ديارا"، رفضه عرضا من نادي إف سي سيول الكوري الجنوبي خلال الأيام الماضية، ليبقى مع "غزاة الشمال" حتى نهاية الموسم الحالي.
وبين نصيب في حديثه لـ "الغد"، أن نادي سيول تواصل معه عقب مباراة نصف النهائي في كأس آسيا أمام كوريا الجنوبية، والتي انتهت بفوز "النشامى" بهدفين نظيفين، من أجل التعاقد معه لتمثيل الفريق في المرحلة المقبلة، إلا أن تمسك الحسين به وعدم رغبته في اللعب هناك جعله يغض النظر عن العرض المقدم له.
وأضاف: "النادي تعاقد مؤخرا مع النجم الإنجليزي جيسي لينجارد، ويضم في صفوفه عددا من اللاعبين المميزين على صعيد الأجانب والمحليين، ويشارك باستمرار في دوري أبطال آسيا، كما حصل على لقب الدوري هناك في أكثر من مناسبة، إلا أن العرض المالي أيضا لم يكن مشجعا".
ولفت نصيب البالغ من العمر 30 عاما، إلى أنه كان قريبا من الانضمام لصفوف الأهلي القطري، حيث أبدى النادي الذي يلعب فيه زميله في المنتخب يزن النعيمات، رغبته في الظفر بخدماته، نظير ما قدمه من مستوى طيب خلال الدور الأول من "الآسيوية".
وتابع: "الأهلي تواصل معي قبل المواجهة الحاسمة أمام المنتخب العراقي في ثمن النهائي، إلا أنني أبلغت النادي بأن تركيزي حاليا ينصب على تلك المباراة، ليأتي الرد بعد المباراة بأنهم تعاقدوا مع لاعب آخر بمركزي لعدم قدرتهم على الصبر قبل إغلاق سوق الانتقالات، وتمنيت لهم وللاعب الجديد التوفيق في المرحلة المقبلة".
ويهدف نصيب لدراسة العروض المقدمة له في الفترة المقبلة وتحديدا خلال فترة الصيف، موضحا بأنه يسعى للعب مع أفضل الفرق الخارجية، من خلال اختيار العرض المناسب الذي يتماشى مع أفكاره وأهدافه.
وحظي "ديارا" أول من أمس باستقبال الأبطال في مدينته العقبة، بعد الإنجاز الذي حققه المنتخب في كأس آسيا، حيث عاد من مدينة إربد عقب خوضه مع فريقه مباراة مؤجلة أمام الوحدات مساء السبت.
وقال في هذا الصدد: "هذا ليس بغريب على أهلي وأصدقائي في مدينة العقبة، وما حققته مع المنتخب مؤخرا لم يحققه أي رياضي في المحافظة على مدار السنوات الماضية، وهو ما جعلهم يحتفلون بي في كافة شوارع المدينة، على الرغم من رفضي الفكرة وعدم الاحتفال بسبب الأوضاع الراهنة في غزة، إلا أن أصدقائي حرصوا على تكريمي".
وأوضح نصيب أنه احتفل مع أصدقائه من خلال التراث "العقباوي" وتناول الوجبة الأشهر هناك "الصيادية"، مثمنا وقفتهم الكبيرة معه ودعمهم المستمر له، ما أثار مشاعره.
وتابع: "كنا نستحق اللقب الآسيوي بعد ما قدمناه من عروض مثالية خلال مباريات البطولة، وتعرضنا للظلم في المباراة النهائية أمام قطر باحتساب أكثر من ركلة جزاء غير صحيحة، ونأمل البناء على هذا الإنجاز بالتقدم أكثر في الاستحقاقات المقبلة، ولا يوجد أي فريق يخيف النشامى بالفترة الحالية".
وأشار نصيب إلى أن المستوى الذي وصل له المنتخب الوطني في البطولة القارية، يرشحه للتأهل لكأس العالم المقبل، متمنيا بقاء المدرب المغربي الحسين عموتة مع المنتخب لأطول فترة ممكنة، لأنه كان قريبا من جميع اللاعبين.
وعلى صعيد منفصل، أكد مدافع الحسين إربد أن الدوري لم يحسم بعد، رغم توسيع فارق الصدارة مؤخرا بين فريقه وأقرب الملاحقين الوحدات إلى 8 نقاط مع نهاية مرحلة الذهاب، مشيرا إلى أن المنافسة ستبقى محصورة بين ثلاثي المقدمة الحسين والوحدات والفيصلي حتى مراحل متقدمة من زمن البطولة.
وزاد: "لا شك بأن الفوز على الوحدات مؤخرا يدفعك للاقتراب أكثر من اللقب، لكن علينا أن نتفادى فقدان النقاط في المرحلة المقبلة أمام الفرق الساعية للهروب من شبح الهبوط، وقدوم المدرب جمال محمود لقيادة الحسين أمر إيجابي نظرا لخبرته الكبيرة وحصوله في مرات عديدة على ألقاب محلية".
وخاض "ديارا" مع المنتخب الوطني 37 مباراة، نجح خلالها في تسجيل هدفين في مرمى جنوب السودان بمباراة ودية غير معتمدة لدى سجلات "الفيفا"، والتي أقيمت في الإمارات بالعام 2022، وهدف آخر في مرمى أوزبكستان ببطولة ودية في عمان خلال العام 2021، فيما كان ظهوره الأول في العام ذاته أمام هاييتي بمباراة ودية في البحرين.
وشارك نصيب في جميع مباريات المنتخب الوطني بنهائيات آسيا، وقدم مستويات مميزة في الجانب الدفاعي، وضعته ضمن التشكيلة المثالية للبطولة، إلى جانب زميله المهاجم يزن النعيمات. وبدأ "ديارا" مسيرته الكروية في فريق ذات راس، قبل أن ينتقل لفريق الرمثا في العام 2017، وينضم بعد موسمين لصفوف الوحدات، ويتوج معه بألقاب الدرع والدوري وكأس السوبر، ليخوض بعد ذلك أول تجربة خارجية له مع الاتحاد السكندري المصري، قبل العودة مع بداية الموسم الحالي لصفوف الحسين إربد.

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