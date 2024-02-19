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لماذا لم يحصل لاعبو النشامى على عروض من أندية النخبة؟

2/19/2024 2:29:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس توقع الشارع الكروي المحلي، أن ترتفع أسهم لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، عقب الإنجاز الذي حققه "النشامى" في بطولة كأس آسيا، بالوصول للمباراة النهائية والحصول على الميدالية الفضية.
وتراجعت نوعية صفقات لاعبي المنتخب الوطني، على الرغم من المستويات الفردية والجماعية المميزة التي تم تقديمها خلال البطولات، حيث توقع البعض أن ينتقل عدد من اللاعبين لأندية مميزة أو بطولات أقوى.
وواجهت لاعبو المنتخب الوطني عقبة رئيسية، تمثلت في ضيق الوقت وإغلاق نافذة الانتقالات الشتوية، في غالبية دول العالم قبل انتهاء البطولة الآسيوية، ما جعلهم مضطرين للانضمام للفرق التي قدمت لها عروضا في الفترة القصيرة الماضية.
وكان المنتخب الوطني، خاض البطولة القارية بوجود 10 لاعبين محترفين في الخارج، مقابل 16 لاعبا ينتمون لفرق محلية، لم ينجح أي منهم في الرحيل إلى دوريات في الخارج، مع وجود مفاوضات لم تتكلل بالنجاح، كما حصل لعبد الله نصيب "ديارا" مع الأهلي القطري، ونزار الرشدان مع القادسية الكويتي.
واستمر حارس المرمى يزيد أبو ليلى مع فريق الجبلين السعودي، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى، والأمر ذاته انطبق على فادي عوض مع بي دي آر ام الماليزي، ونور الدين الروابدة مع سيلانجور الماليزي، وموسى التعمري مع مونبيليه الفرنسي، وإبراهيم سعادة مع الخور القطري الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، ويزن النعيمات الذي استمر مع الأهلي القطري.
وانتقل المهاجم علي علوان من الشمال القطري، الذي يلعب دوري النجوم، قبل انتقاله للخور، ونجح في تسجيل هدفين بأول ظهور له بدوري الدرجة الثانية، بينما انتقل المدافع يزن العرب من الشرطة العراقي إلى صفوف معيذر القطري، علما بأن الأخير يحتل المركز الأخير بدوري النجوم حاليا، فيما انضم المدافع محمد أبو حشيش إلى صفوف نفط الوسط، صاحب المركز الأخير بالدوري العراقي قادما من العهد اللبناني.
وغادر محمد أبو زريق "شرارة" صفوف فريق أهلي طرابلس الليبي بسبب منع الفريق من تسجيل اللاعبين، حيث تشير التقارير إلى قرب تمثيله للوحدات.
وأبدى المدرب إسلام جلال، أسفه على انتقال لاعبين لفرق أقل مستوى من حضورهم المميز في كأس آسيا، مفيدا في الوقت ذاته، بأن استقرار الأندية الخارجية على الصعيد المالي، يشجع اللاعبين على الانضمام إليها بهدف الحصول على مستحقاتهم بانتظام، من دون النظر إلى القيمة الفنية لمسيرتهم.
وبين جلال لـ"الغد"، أن انتقال بعض اللاعبين لفرق أدنى من التي مثلوها سابقا، يعطي انطباعا ضعيفا لدى الأندية لاحقا عن مكانة اللاعب الأردني، مؤكدا أن النظرة تختلف بالنسبة لموسى التعمري الذي يلعب في أوروبا ودائما يكون تحت أنظار الفرق الأفضل حسب وصفه.
وأضاف: "أتمنى من اتحاد الكرة أن يقدم للاعبين الدوليين النصائح في عملية الانتقال مع نهاية الموسم الحالي، وأتمنى أن ينتقل اللاعبون إلى فرق بالدوريات الخمسة الكبرى على الصعيد الأوروبي، أو التواجد مع الفرق التي تحتل المراكز الأولى على الصعيدين العربي والقاري".
بدوره، أشار المشجع محمد الكعابنة، إلى أن اللاعب الأردني يستحق أندية أفضل من التي يمثلها غالبية اللاعبين بالخارج، مفيدا بأن غياب وكلاء أعمال اللاعبين المميزين يجعل تفكير اللاعب محدود.
وتمنى الكعابنة، أن يرى أكبر عدد من اللاعبين الأردنيين في الخارج، مع أندية مميزة بالدوري السعودي وغيرها من البطولات القوية، من أجل تطوير مستوى اللاعب بهدف تحقيق حلم الشارع الرياضي لاحقا بالوصول لكأس العالم.

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