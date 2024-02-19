Monday, 19 February 2024 11:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لمسات استثمارية تجعل العقبة وجهة لمعسكرات الفرق المحلية والأوروبية

2/19/2024 2:29:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة يرى الكثيرون من خبراء رياضة كرة القدم والمتابعين، أن مدينة العقبة يمكن أن تكون وجهة مفضلة للأندية الأوروبية في فصل الشتاء، لو امتلكت بنية تحتية من الملاعب والمدرجات ومتطلبات التدريب الحديثة والمتقدمة.
ويأتي هذا الرأي، بسبب الطقس المتميز والنموذجي لهذه المدينة في فصل الشتاء، والذي يجعل منها وجهة مفضلة لمنتخبات وأندية كرة القدم المحلية والأجنبية، لو حظيت باستثمار حقيقي في الجانب الرياضي، خاصة فيما يتعلق بملاعب كرة القدم المزروعة بالعشب الطبيعي، وذات الأرضية المستوية بعيدا عن الحفر والمطبات التي تتصدر ملاعبنا في الفترة الحالية.
ويؤكد متحدثون أن العقبة بإمكانها إقناع فرق أوروبية معروفة في كرة القدم، بتغيير وجهة معسكراتهم الشتوية من دول الخليج إلى مدينة العقبة، لجمالية الطقس وملاءمته لمثل هذه المعسكرات، شريطة أن تتوفر البنية التحتية الجيدة للملاعب، مؤكدين أن ذلك يخدم الكرة الأردنية ويروج أيضا سياحيا للأردن، وتحديدا مدينة العقبة، ما يشجع السياح في مختلف أنحاء العالم لزيارة هذه المدينة الجميلة.
وتمنى متحدثون لـ"الغد"، أن يتم استثمار الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس آسيا الأخيرة، في إقناع المؤسسات الحكومية والخاصة في تبني هذا المشروع، والتوجه لبناء مدينة رياضية متكاملة في العقبة، تضم ملعبين أو ثلاثة ملاعب، ومدرجات وغرف غيار، وأدوات تدريب، بحيث يستطيع أي فريق الدخول في المدينة الرياضية والقيام بتدريباته ومبارياته، من دون الحاجة لإمدادات أخرى.
ويرى رئيس نادي شباب العقبة رجب درويش، أن الوقت الآن ملائم لطرح إنشاء مدينة رياضية متكاملة في العقبة، قادرة على استقبال المباريات والتدريبات والمعسكرات التدريبية خلال فصل الشتاء بظروف مثالية وبيئة مناسبة.
وأكد درويش طرحه لهذه الفكرة في أكثر من مناسبة في السنوات الماضية، خلال اجتماعه مع اتحاد الكرة، لإدراكه أهمية هذه الخطوة التي تجعل من العقبة وجهة مفضلة للأندية والمنتخبات سواء الأردنية أو الأجنبية، ولقناعته بأن طقس العقبة شتاء، قادر على جذب أكبر الفرق في أوروبا.
وكشف رئيس نادي شباب العقبة، عن حادثة كان شاهدا عليها، عندما كان هناك مشروع لثلاثة أندية رومانية لكرة القدم، لإقامة معسكر تدريبي في مدينة العقبة، قبل أن تصطدم رغبتها، بغياب الملاعب العشبية المناسبة، والتي كانت مطلبا ضروريا لتنظيم هذا المعسكر الذي لم يقم بسبب غياب الملاعب.
وأضاف "تحدثت مع أكثر من مسؤول في العقبة خلال الفترة الماضية، واقترحت عليهم هذا المشروع الذي يسهم في تغيير وجهة فرق أوروبية من الخليج العربي إلى العقبة، لو تم الاستثمار في هذا المشروع الذي ما يزال في مصاف الأحلام في ظل عدم الجدية في تطبيقه".
ولفت درويش إلى أن هناك أندية أوروبية في كرة القدم، تهرب من برد بلادها، وتتجه إلى دول الخليج لإقامة معسكرات تدريبية شتوية، حيث تجد في هذا الطقس بيئة مناسبة للتدريبات، فيما تعد مدينة العقبة وطقسها أجمل وأكثر ملاءمة لمثل هذه المعسكرات، لو توفرت البنية التحتية المناسبة.
بدوره، أكد نجم المنتخب الوطني السابق لكرة القدم والمدرب الحالي حاتم عقل، أن مشروع إقامة بنية تحتية لملاعب كرة القدم في العقبة، طرح منذ سنوات طويلة، واعتقد أن الراحل محمود الجوهري وعندما تولى تدريب المنتخب الوطني، اقترح أن يتم بناء مدينة رياضية متكاملة في العقبة، لاستضافة المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية في فصل الشتاء، بدلا من إنفاق مبالغ مالية كبيرة في البحث عن معسكرات خارجية.
وقال "لابد من استثمار إنجاز النشامى في آسيا، في تطوير البنية التحتية الرياضية في مختلف مناطق المملكة، وخاصة مدينة العقبة التي تعد بيئة مثالية لاستضافة معسكرات فرق أوروبية تبحث عن الطقس الدافئ والبنية التحتية الجيدة القادرة على استضافة تدريباتها".
وتمنى عدد من المشجعين، أن يتم المباشرة فورا، بمشروع وطني يجعل من العقبة وجهة مفضلة لفرق أوروبية تبحث عن الدفء في فصل الشتاء، مؤكدين في الوقت نفسه، أن مجرد إقامة مباريات دوري محلي في العقبة تجعلهم يتدافعون للسفر إلى ثغر الأردن الباسم لتشجيع فريقهم واستثمار ذلك في رحلة سياحية.
وتفيد المعلومات بأن اتحاد كرة القدم يملك رؤية في هذا الموضوع، ولكنه يحتاج إلى تعاون ومساعدة مختلف الجهات، خاصة منطقة سلطة إقليم العقبة ووزارة الشباب والجهات ذات الصلة، لتجسيد هذا المشروع الرياضي السياحي الكبير والمهم.
يشار إلى أن عددا من دول الخليج، وخاصة دولة قطر، تنشط في هذه الفترة في استضافة معسكرات تدريبية لأندية عالمية، مثل بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ومانشيستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وغيرها من الأندية العالمية التي تبحث عن طقس دافئ ومثالي، وملاعب قادرة على استضافة تدريباتها، وهو أمر يتوفر في الخليج، فيما يتوفر في العقبة الطقس المثالي بانتظار الملاعب الجاهزة.

MENAFN19022024000072011014ID1107871607

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث