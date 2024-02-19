هندوس يطالبون بنقل أسد من حديقة حيوان بسبب اسمه المسلم



وقال زعيم منظمة ((فيشوا هندو باريشاد)) (VHP)، أنوب موندال، اليوم (الأحد)، إن ((سيتا (اللبؤة) لا يمكنها البقاء مع الإمبراطور المغولي (جلال الدين) أكبر))، معتبراً أن مثل هذا الفعل سيكون ((كفراً واعتداءً مباشراً على المشاعر الدينية للهندوس)).

ولذلك تقدمت منظمة ((فيشوا هندو باريشاد)) بطلب إلى محكمة محلية، أول من أمس، لتغيير اسم الأسد.



ويتزايد التعصب الديني بشكل مطرد في الهند منذ وصول رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي إلى السلطة في عام 2014.



وأوضح موندال أن الأسد، الذي كان يعيش سابقاً في حديقة حيوانات في ولاية تريبورا المجاورة، التي يسيطر عليها حزب ((بهاراتيا جاناتا)) (بزعامة مودي)، كان اسمه رام، على اسم إله هندوسي.



لكن اسمه تغير عندما نُقل إلى ولاية البنغال الغربية التي تسيطر عليها المعارضة.

وتدعو ((فيشوا هندو باريشاد)) أيضاً إلى فرض حظر على إعطاء أسماء دينية للحيوانات في حدائق الحيوان. ومن المقرر النظر في القضية في المحكمة في 20 فبراير (شباط). وقال مسؤول محلي إن اللبؤة والأسد يعيشان في موقعين منفصلين حالياً.-(وكالات)