دُفنت أشعاره بسرعة دفن جسده.. جان سيناك ابن وهران المشاكس

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة عن الفرنسية: سارة زايد

"لا تجمّدوا أبداً شاعراً في بيته الشعري. الشاعر متحرّك، ووهجه يمتد من القيثارة إلى الأحشاء". جان سيناك (1926-1973)



"يظهر الشعر والمقاومة كحواف حادة لذات النصل، حيث يشحذ الإنسان كرامته بلا كلل. فلطالما ساندنا الشعر في مرادنا لنيل الحرية. وفي قلب المعركة، يراقب الشعر البؤر الاستيطانية، ويعيش الشاعر من نَفَس شعبه، ويترجم تنفُّسَه، مضطهدًا أو مقاوماً متألقاً"، هكذا يخِطُّ جان سيناك عن نفسه في روايته "الشمس تحت الأسلحة"، لُيعطنا لمحةً عن عمله كثوري مقاوم، "شاعر جزائري بإملاء فرنسي"، كما يكتُبُ عن نفسه، أو كما يُطلق عليه أحياناً: يحيى الوهراني.



أحبَ جان سيناك الجزائر كما لم يحبها أحد، لكنها ظلت جاحدة تجاهه: " ملعونةٌ هي تلك اللحظة التي انبجستُ فيها، مطبوعًا بطابع الهامشيّة". (1) يكتب سيناك. فتراه يغادرها ليعود إليها دائماً حيث لا يقوى على العيش في مكان آخر، لتبقى موطناً له حتى عندما يعلم بأن حياته فيها باتت في خطر؛ إذ اغتيل في الجزائر العاصمة عام 1973 عن عمر يناهز 47 عاماً، لتظل ظروف وفاته الغامضة، مقتولاً بخمس طعنات في قبو شقته، تثير تساؤلات عدة: ماذا فعل ابن وهران المشاكس، ذلك "الرجل الذي حمل طفولته على وجهه مثل الوحوش، وأحب أصدقاءه، وبلاده))، كما وصف نفسه في شعره؟



مجهول النسب ملتصق بالجزائر

ولد جان سيناك في الـ29 من نوفمبر عام 1926 وهو كاتب جزائري يعود أصله لمنطقة بني صاف بمدينة وهران، لأم إسبانية مهاجرة وأب مجهول الهوية. كان سيناك شاعراً فرنكوفونياً منخرطاً في صفوف ((جبهة التحرير))، دأب لتأسيس "جمعية الكتاب الجزائريين" عام 1947، وترجمت أعماله إلى العربية سنة 2003 تحت عنوان "شموس يحيى الوهراني" لمحمد بوطغان.

ظل سيناك ملتصقاً بجزائريته على الرغم من الهجرة إلى فرنسا في أعقاب حرب تحرير بلاده، وكانت قصائده أغانٍ للثورة، فهو الذي كتب عشية الاستقلال: "أجمل كُتب الثورة هي جدران مدينتي”.



ترتبط أسباب تهميش سيناك في الأدب الفرنسي والجزائري بالظروف السياسية للحرب والثورة، وسياسات شعره التي أدانت في نفس الوقت الاستعمار الفرنسي والحكومات العسكرية بعد الاستقلال، حيث اعتقد أنها خانت شعبه الجزائري، كما كان الأمر الأكثر إثارة للجدل هو مثليته الجنسية الصريحة في الشعر الذي كتبه بعد عام 1965، حيث ربط تحرره الجنسي الشخصي بالتطلعات الأساسية للثورة الجزائرية، مما جعل جبهات المواجهة تتسع ضده، فكتب معترضاً: ((هذا الجسد المسكين أيضاً يريد حربه من الاستقلال)).



سيناك وكامو.. صديقان جمعتهما الجزائر وفرقتهما









كانت علاقة سيناك طويلة الأمد مع الكاتب الفرنسي الجزائري المولد والحائز على جائزة نوبل الأدبية ألبرت كامو، حيث استمرت من عام 1947 إلى عام 1958.



كان هذان الرجلان يبحثان دائما عن الأب؛ إذ فقد كامو أبيه ولم يكن يعرفه حق المعرفة، لكن سيناك لم يكن لديه أباً على الإطلاق، فلاحظ كامو حساسية خسران الأب في حياة سيناك، فأطلق عليه بالإسبانية لقب ((mi hijo))، بمعنى ((ابني))، حيث كان كامو يكبر يحيى الوهراني بـ13 عاماً.



تزامنت صداقة الكاتبين مع الصراع المتصاعد بين فرنسا والجزائر، فسلطت رسائلهما الضوء على صراع عاطفي لرجلين أديبين على شفا حرب.



نأى كامو بنفسه عن التمرد الجزائري حيث وصفه بالعنيف، بينما اعتنق سيناك سياسة التمرد المسلح لجبهة التحرير الوطني وحق الجزائر في الاستقلال والحرية، وعلى إثر هذا الشرخ في التبني السياسي، قطع سيناك في أبريل عام 1958 علاقاته مع ألبرت كامو في رسالة قاسية تلومه على إلتزامه الصمت إزاء إعدام شاب جزائري، يدعى طالب، بسبب أنشطته السياسية ضد الفرنسيين. مرة واحدة بعد الخصام بعث كامو برسالة جاء فيها: لقد قرّرت التزام الصمت فيما يتعلّق بالجزائر، لكي لا أزيد في محنتها ولا في الحماقات التي تُكتب عنها”. فمزق الابن رسائل أستاذه بسخط ولم يتواصلا بعد ذلك أبداً.



أعداء من كل الأطياف

لم يغفر الفرنسيون لسيناك كونه عضواً في جبهة التحرير خلال حرب الاستقلال، ولم تستطع الحكومة الجزائرية تحمل مواقفه المعادية للنظام البيروقراطي القائم، فجرى دفن أعماله وأفكاره بنفس سرعة دفن جسده.



كان جان سيناك رجلاً غير مرغوب فيه تماماً؛ حيث أزعج القوة الاستعمارية الفرنسية والبيروقراطية الجزائرية. وبحسب شهادة أحد أصدقائه: "كان سيناك فضيحة دائمةً". مما خلق حوله أعداء من كل الأطياف التي ذمها في كلماته، ولربما لم يكن قتله أمراً مستغرباً، لدرجة أنه تنبأ باغتياله قبل عامين من الواقعة عندما كتب: "حانت ساعتكم لصرعي، ولقتلي". "يجب علي أن أرحل بعيداً عن منازلكم الباردة.. السعادة مستحيلة.. القصيدة خيانة.. والدم يصدأ على الطاولة".



قتل جان سيناك، وكان إغراء الرغبة في نسيانه هو ما جعله رمزاً من رموز الأدب الجزائري الفرانكفوني حتى بعد أكثر من ٥٠ عاماً على اغتياله ووعورة الطريق المؤدي إلى أعماله، وقاتله على حد سواء.



"لقد التهمت أوهامي الصغرى الواحد تلو الآخر، أما الكبرى، فسأحتفظ بها، كي تضيء قبري كلآلىء". يكتب سيناك في قصيدته الأخيرة (٢).

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(1) أرشيف الشارخ. عنوان المقالة: قصيدة جان سيناك الأخيرة (شعر) بقلم: عبد اللطيف اللعبي



(٢) قصيدة إلى ثيرنودا. ترجمة: رشيد بوجدرة

‏Jean Sénac intime || Maison de la poésies



‏Jean Sénac, Un cri que le soleil dévore. 1942-1973. Carnets, notes et réflexions



‏Albert Camus - Jean Sénac, de l'admiration à la rupture

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