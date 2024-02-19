تعرّف على متلازمة هورنر

MENAFN - Alghad Newspaper)وتوضح نشرة المعهد أعراض متلازمة هورنر، وأسبابها، ومدى تأثيرها على الحياة، إضافة إلى فحوصات واختبارات التشخيص وطرق العلاج.يمكن أن تنتج متلازمة هورنر، التي يُطلق عليها أيضًا اسم الشلل الجزئي السمبثاوي العيني، عن طريق إصابة في أي مكان على طول مسار الاعصاب الودية التي تغذي الرأس والعين والرقبة. تتراوح الأسباب من حميدة إلى خطيرة، وتتطلب نهجًا منهجيًا للتقييم التشخيصي. يختلف التشخيص التفريقي أيضًا عند الأطفال والبالغين، مما يؤدي إلى اختلافات في نهج التشخيص.تحدث هذه المتلازمة بسبب اضطراب في مسار الأعصاب الودية التي تربط جذع الدماغ بالعينين والوجه. تتحكم هذه الأعصاب في الوظائف اللاإرادية، مثل التعرق واتساع وانقباض بؤبؤ العين.هل متلازمة هورنر مهددة للحياة؟لا تسبب الأعراض المرتبطة بمتلازمة هورنر بشكل عام مشكلات كبيرة في الصحة أو البصر. ومع ذلك ، يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة صحية أساسية قد تكون خطيرة للغاية. من المهم طلب الرعاية الطبية إذا ظهرت أعراض متلازمة هورنر لتحديد السبب الأساسي.الأعراض:عادة ما تؤثر متلازمة هورنر على جانب واحد فقط من الوجه. تشمل العلامات والأعراض الشائعة ما يلي:



- انقباض الحدقة باستمرار.

- اختلاف ملحوظ في حجم الحدقة بين العينين (أنيسوكوريا).

- تدلي الجفن العلوي وارتفاع طفيف في الجفن السفلي، ويطلق عليه أحيانًا تدلي الجفون المقلوب.

- المظهر الغائر للعين المصابة.

- قلة التعرق أو انعدام التعرق على الجانب المصاب من الوجه.

- قد تكون العلامات والأعراض، خاصةً تدلي الجفون وانعدام التعرق، دقيقة ويصعب اكتشافها.



قد تتضمن العلامات والأعراض الإضافية لدى الأطفال المصابين بمتلازمة هورنر ما يلي:



- لون قزحية أفتح في العين المصابة لطفل دون سن السنة.

- تغير في لون الجانب المصاب من الوجه والذي يظهر عادةً بسبب الحرارة أو المجهود البدني أو ردود الفعل العاطفية.



يمكن أن يتسبب عدد من العوامل، بعضها أكثر خطورة من بعض آخر، في الإصابة بمتلازمة هورنر. من المهم الحصول على تشخيص سريع ودقيق.



ينصح بالحصول على رعاية الطوارئ إذا ظهرت العلامات أو الأعراض المرتبطة بمتلازمة هورنر فجأة، أو ظهرت بعد إصابة رضحية، أو كانت مصحوبة بعلامات أو أعراض أخرى، مثل: ضعف البصر، دوخة، كلام غير واضح، صعوبة المشي، ضعف العضلات أو قلة السيطرة على العضلات، وصداع حاد ومفاجئ أو آلام في الرقبة.



الأسباب:

تحدث متلازمة هورنر بسبب تلف مسار معين في الجهاز العصبي الودي. ينظم الجهاز العصبي الودي معدل ضربات القلب وحجم بؤبؤ العين والعرق وضغط الدم والوظائف الأخرى التي تمكنك من الاستجابة بسرعة للتغيرات في بيئتك.



ينقسم المسار العصبي المصاب بمتلازمة هورنر إلى ثلاث مجموعات من الخلايا العصبية:



الخلايا العصبية من الدرجة الأولى(First order neurons):

يقود مسار الخلايا العصبية هذا من منطقة ما تحت المهاد في قاعدة الدماغ، ويمر عبر جذع الدماغ ويمتد إلى الجزء العلوي من الحبل الشوكي. تشمل المشاكل في هذه المنطقة التي يمكن أن تعطل وظيفة الأعصاب المرتبطة بمتلازمة هورنر ما يلي:



- سكتة دماغية.

- ورم.

- الأمراض التي تسبب فقدان الغمد الواقي على الخلايا العصبية (الميالين).

- صدمة الرقبة.

- كيس في العمود الفقري.



الخلايا العصبية من الدرجة الثانية(Second order neuron):

يمتد مسار الخلايا العصبية هذا من العمود الفقري، عبر الجزء العلوي من الصدر وإلى جانب الرقبة. قد تشمل الأسباب المتعلقة بتلف الأعصاب في هذه المنطقة ما يلي:

1) سرطان الرئة.

2) ورم غمد الميالين

3) تلف الأوعية الدموية الرئيسية كالشريان الأورطي.

4) جراحة في تجويف الصدر.

5) الإصابات.



الخلايا العصبية من الدرجة الثالثة (Third order neuron):

يمتد مسار الخلايا العصبية هذا على طول جانب العنق ويؤدي إلى بشرة الوجه وعضلات القزحية والجفون. قد يرتبط تلف الأعصاب في هذه المنطقة بما يلي:

- تلف الشريان السباتي على طول جانب العنق.

- تلف الوريد الوداجي على طول جانب العنق.

- ورم أو عدوى بالقرب من قاعدة الجمجمة.

- الصداع النصفي.

- الصداع العنقودي، وهو اضطراب ينتج عنه أنماط دورية من الصداع الشديد.



تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا لمتلازمة هورنر عند الأطفال ما يلي:

- إصابة في الرقبة أو الكتفين أثناء الولادة.

- عيب في الشريان الأورطي موجود عند الولادة.

- ورم الجهاز العصبي والهرموني (ورم أرومي عصبي).

- أسباب غير معروفة.

في بعض الحالات، لا يمكن تحديد سبب متلازمة هورنر. يُعرف هذا باسم متلازمة هورنر مجهول السبب.



التشخيص:

بالإضافة إلى الفحص الطبي العام، من المرجح أن يجري طبيبك اختبارات أخرى لتحديد طبيعة الأعراض وتحديد السبب المحتمل.



اختبارات لتأكيد متلازمة هورنر:

قد يكون طبيبك قادرًا على تشخيص متلازمة هورنر بناءً على التاريخ المرضي وتقييم الأعراض.



قد يؤكد التشخيص عن طريق وضع قطرة طبية في كلتا العينين - إما قطرة من شأنها أن توسع حدقة العين السليمة أو قطرة من شأنها أن تضيق البؤبؤ في عين سليمة. من خلال مقارنة ردود الفعل في العين السليمة مع تلك الخاصة بالعين المشتبه بها، يمكن للطبيب تحديد ما إذا كان تلف الأعصاب هو سبب المشاكل في العين المشتبه بها.



اختبارات لتحديد موقع تلف الأعصاب:

قد تساعد طبيعة الأعراض التي تعانيها طبيبك على تضييق نطاق البحث عن سبب متلازمة هورنر. قد يُجري طبيبك أيضًا اختبارات إضافية أو يطلب اختبارات تصوير لتحديد مكان المشكلة أو عدم الانتظام الذي يعطل مسار العصب.



قد يقوم طبيبك بإعطاء نوع من قطرة العين التي من شأنها أن توسع العين، وقد يطلب طبيبك واحدًا أو أكثر من اختبارات التصوير التالية لتحديد موقع الخلل المحتمل الذي يسبب متلازمة هورنر:



- التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI): وهي تقنية تستخدم موجات الراديو والمجال المغناطيسي لإنتاج صور مفصلة.



- الأشعة السينية.



- التصوير المقطعي المحوسب (CT).



العلاج:

لا يوجد علاج محدد لمتلازمة هورنر. غالبًا ما تختفي متلازمة هورنر عندما يتم علاج الحالة الطبية الأساسية بشكل فعال.

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