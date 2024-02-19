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العمل من المنزل مفيد للصحة

2/19/2024 2:29:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتيح العمل من المنزل للأشخاص تناول طعام صحي أكثر، والشعور بتوتر أقل ويقيهم ارتفاع ضغط الدم، وفقاً لما أكدته دراسة علمية جديدة.


ووفقاً لصحيفة ((الغارديان)) البريطانية، فقد نظرت الدراسة، التي أجراها باحثون في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) وكلية كينغز كوليدج في لندن، في 1930 ورقة بحثية أكاديمية حول العمل من المنزل، والعمل عن بُعد، والعمل المختلط.


ووجد الفريق أن العمل من المنزل يجعل الأشخاص أكثر ميلاً لتناول الطعام الصحي، ويقلل من شعورهم بالتوتر، ويخفض ضغط الدم لديهم، كما أنه يجعلهم أقل عُرضة لأخذ إجازة مرضية وأكثر إقبالاً على العمل لساعات أطول والعمل في المساء، وخلال عطلات نهاية الأسبوع.


وكتب الباحثون في دراستهم التي نشرت في مجلة الصحة المهنية ((كانت تأثيرات العمل من المنزل على الصحة واضحة جداً في هذه الدراسة.

لقد وجدنا صلة قوية بين الانتقال للعمل من المنزل أثناء جائحة (كورونا) وزيادة تناول الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان والوجبات الخفيفة. مع ملاحظة أن العمال الأصغر سناً والإناث كانوا الأكثر ميلاً لتناول الطعام الصحي)).

وأظهرت معظم الأبحاث التي تمت مراجعتها أيضاً أن العاملين من المنزل كانوا أكثر شعوراً بالاستقرار والهدوء، وأكثر إنتاجية وإبداعاً.


ومع ذلك، فقد وجدت الدراسة أيضاً أن العاملين من المنزل يتناولون عدداً أكبر من الوجبات الخفيفة، ويكونون أكثر عُرضة لزيادة الوزن، والإفراط في شرب الخمر، والتدخين.


وقال البروفسور نيل جرينبيرغ، الطبيب النفسي في كينغز كوليدج لندن وأحد مؤلفي الدراسة، إن النتائج أظهرت أن العمال وأصحاب العمل بحاجة إلى البدء في التفكير في العمل من المنزل بالجدية نفسها التي يفكرون بها في العمل المكتبي

.
وأضاف أن رفض خيارات العمل من المنزل قد يدفع الموظفين الموهوبين للبحث عن وظائف أخرى، ويجعل الشركات أقل مرونة في حالة حدوث أزمات مستقبلية، مثل حالة طوارئ صحية أخرى، أو إضرابات أو ظروف طقسية قاسية تمنع الناس من الوصول إلى مكاتبهم.

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