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التكوين التاريخي للأمة العربية للدوري يحاكي الهوية والوعي

2/19/2024 2:29:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- ضمن برنامج مكتبة الأسرة القراءة للجميع، أصدرت وزارة الثقافة الأردنية كتابا بعنوان "التكوين التاريخي للأمة العربية دراسة في الهوية والوعي"، للمؤرخ العراقي الدكتور عبد العزيز الدوري.
قسم الدوري الكتاب إلى ثلاث فترات، تبدأ الأولى بالأصول العربية، ثم تكوين المجتمعات العربية بعد ظهور الإسلام، وتكوين الأمة العربية في التاريخ. كما يتناول القسم الثاني بداية التنبه العربي وتطوره في النصف الأخير للقرن التاسع عشر والعقدين الأولين للقرن العشرين.
وبين أن دراسة الفترة الأولى تطلبت تحليلا لتاريخ العرب قبل الفترة الحديثة، وتقويما للاتجاهات والعناصر التي كونت هذا التاريخ، وتفهما للأسس والظروف والمقومات التي أدت إلى قيام الأمة العربية في الواقع وفي الفكر، وهذا يفضي إلى تقديم نظرة شاملة لهذا التاريخ، مع بعض التركيز على أثر الإسلام، وعلى التطورات الاجتماعية-الاقتصادية، وعلى ظاهرة التعريب.
يقول الدوري إنه حاول في هذه الدراسة التعرف على ظروف تكوين الأمة العربية، وتحديد هويتها في التاريخ، ولتبين وعيها لذاتها وتطور هذا الوعي إلى العصر الحديث، وهي تتوخى بيان عناصر الاستمرار في هذا الوعي وطبيعة التحول فيه، مبينا أن الكتاب الغربيين اعتادوا أن يقيسوا كل ظاهرة وتطور بموجب المفاهيم والمؤسسات الغربية، فقد أصبح واضحا الآن أن هذا المنهج غير دقيق وغير مقبول، بل إن المفاهيم والمؤسسات لا ترسخ أو تدوم في أي بيئة بالاقتباس وحده، بل لابد أن تكون هناك أصول ومقومات في تلك البيئة، وهذه قد تنشط وتتطور بالاتصال بالفكر الخارجي.
يرى المؤلف أن ظهور القومية في الغرب يعد تعبيرا عن فكر الطبقة الوسطى وطموحها، وكانت وراء تكوين الدول القومية والتوسع الاستعماري، فإن هذا لا يصدق بالضرورة على كل حركة قومية، وبخاصة الحركة القومية في آسيا وأفريقيا لاختلاف منطلقاتها وظروف نشأتها وأهدافها، لافتا إلى أن العرب في أوطان وسيطة في العالم، كما أن دورهم التاريخي اقترن بالانفتاح على فكر الآخرين وحضاراتهم. وقد خبروا الاتصال بالغرب في فترات تاريخية، وكانوا بين أخذ وعطاء، ولكنهم كانوا دائما يصدرون عن هوية حضارية واضحة. وليس غريبا أن يكون همهم في القرنين الأخيرين تحديد هويتهم الحضارية أمام طغيان الغرب في جميع المجالات.
ويشير الدوري إلى أنه يفترض أن الأمة العربية تكونت في التاريخ بعد تطور اجتماعي وفكري طويل، وأن شعورها بهويتها ووعيها لذاتها يرتبط بصورة وثيقة بهذا التكوين. كما تفترض أن الوعي العربي الحديث في الاتجاه القومي لم يكن تقليدا لقومية أو أخرى، بل إنه تبيان للهوية العربية وامتداد للوعي العربي في التاريخ، بعد أن تأثر بالآراء الحديثة في العصر الحديث.
ويقول المؤلف، أثناء هذه الدراسة، لاحظ أن الوعي العربي الحديث بأشكاله يقترن ببدايات اليقظة العربية، وأنه هدف إلى النهوض بالعرب وإلى تأكيد وحدة الأمة العربية واستعادة دورها التاريخي ورفض التبعية، كما أنه رأى العروبة وثيقة الارتباط بالإسلام، كل ذلك في مواجهة أخطار خارجية وتحديات داخلية متراكمة.
ويشير الدوري إلى ظهور كتابات تناقش بداية الوعي العربي الحديث وتطوره، ولكن الأحداث والهزات التي تعرض لها العرب في نصف القرن الأخير، وما أثارته من تساؤل وشكوك حول الهوية والوعي، توجب إعادة نظر شاملة. ولا يعني ذلك التوسع في الدراسة، بل محاولة لإعادة فحص بعض المفاهيم والفرضيات الشائعة لتناول الموضوع بصورة أشمل.
في خاتمة الكتاب، يبين المؤلف أنه دراسته توجه للتعريف على أصول الوعي العربي وتطوره في التاريخ لتتبين ظروف نشأته وسيره وصلته بالاتجاه القومي في العصر الحديث، لافتا إلى أن العرب في تاريخهم شهدوا فترات من التجزئة والضعف والغزو الخارجي، وشهدوا فترات من الوحدة والقوة والازدهار، ومن المهم معرفة عناصر الوحدة والتماسك والحيوية عبر هذا التاريخ، وطبيعة الروابط والمقومات التي تشدهم وتطورها أو تحولها في الظروف والأوضاع المتبدلة، للتعرف على تكوين الأمة العربية في التاريخ وصور تعبيرها عن ذاتها في فترات التاريخ وفي الحاضر.
ويشير الدوري إلى أن الجزيرة العربية كانت مهد العرب، وعرفت في التاريخ بجزيرة العرب، وكانت هذه الجزيرة موطن شعوب أخرى سبقتهم في الخروج إلى الشمال والغرب، وكون بعضها حضارات في القدم. وكانت هذه الشعوب تتكلم بلغات هي والعربية من أصول واحدة، وتطورت لغاتها بعد خروجها، وبقيت العربية في مهدها أقرب إلى الأصل. وتعربت عامة هذه الشعوب فيما بعد، ودخل جل تراثها في الحضارة العربية الإسلامية، وهذا جعل هذه الشعوب عروبية ثم عربية.
ويرى المؤلف أن العرب كانت لهم كيانات ودول منذ الألف الأول قبل الميلاد. ورغم ما تعرضوا له من ضغط الدول الكبرى في المنطقة ومحاولاتها للسيطرة على أطراف الجزيرة أو على طرق التجارة، إلا أن دولهم في الجنوب اتصلت حتى القرن الخامس للميلاد، كما أن كيانات أخرى استمرت لقرن بعد ذلك، وبقيت ذكرى هذه الدول، وذكرى حريتهم في قلب الجزيرة، مصدر اعتزاز لهم.
يرى الدوري أن دراسة بدايات الوعي العربي وتطوره في القرن التاسع عشر والعقدين الأولين من القرن العشرين تفضي إلى رفض آراء شائعة تنسبه إلى جزء من بلاد الشام، وإلى نفي آراء تنسب للمدارس التبشيرية دورا جديا في الموضوع، وإلى رفض أي منهج يناقش الوعي على أساس طائفي باسم العربية، وقد بدأت فكرة الوطنية في مصر مع رفاعة الطهطاوي، وتمت هذه الفكرة وانتشرت في مصر وكان لها دور واضح في حياتها في القرن التاسع عشر لتصل أوجها العملي في ثورة عرابي، وأوجها الفكري في العقدين الأولين من القرن العشرين، وكان لهذه الفكرة أثرها في بلاد الشام بعد أحداث 1860، وجاء عرض فكرة الوطن والوطنية يقرن ابتداء بين المفهوم التراثي والمفهوم السياسي الحديث كما جاء في الفكر الفرنسي خاصة، ثم ينتهي بالتأكيد على المفهوم الحديث.
ويشير الدوري إلى أن الكثيرين وجدوا في فكرة الوطن والوطنية سبيلا لتخطي الطائفية، كما حصل في مصر وفي لبنان خاصة، فهذه الدول تأثرت بالظروف المحيطة به. ففي مصر هناك تراث الوحدة الجغرافية والكيان الواحد، وارتبطت الفكرة الوطنية بمصر، وبمفهوم الكيان السياسي الواحد، ووجدت في العربية "لغة وثقافة".
أما في بلاد الشام، بحسب المؤلف، فهناك تنوع في البيئة إضافة إلى الطائفية، فإن فكرة الوطنية لم تقتصر على اتجاه واحد، فهي تنظر إلى لبنان مرة "بتحديد أو آخر"، وتكاد تأخذ دلالة طائفية ووجهة دون الإقليمية، وهي تنظر إلى سورية الطبيعية، فتتخطى التعدد الطائفي، وترى في العربية لغة وثقافة وفي الذكريات التاريخية رابطتها الأساسية، وقد تذهب إلى النسب أو الأصل لتؤكد هذه الرابطة.
وخلص إلى أن الاتجاه إلى العربية، لغة وثقافة، رابطة في الوطنية، له جذور في التراث العربي وفي الوعي العربي في التاريخ، ومظهر للتنبه الذاتي بعد الاحتكاك بالغرب، ومن المنتظر أن يرفد هذا الاتجاه الحركة العربية القومية في ظروف البلاد العربية في آسيا، وأن يتأخر في مصر "وشمال افريقيا"، إلى فترة تالية لاختلاف الظروف والتحديات الرئيسية، مبينا أن بعض الكتاب أشاروا إلى الصلة الوثيقة بين العروبة والإسلام.

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