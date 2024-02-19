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10 عادات مدتها 5 دقائق ستقودك إلى حياة سعيدة

2/19/2024 2:29:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إن السعادة ذاتية، إذ يحددها الجميع بطريقتهم الخاصة ليعيشوا حياة مجزية. ولكن هناك بعض العادات، التي يمكن أن تساعد على عيش حياة مرضية. بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، يوجد خطوات بسيطة وسريعة يمكن للمرء تنفيذها في روتين حياته اليومية، وأن يمارسها عندما يكون لديه خمس دقائق فقط لتطوير حياة أفضل لنفسه، كما يأتي:
- ترتيب "الأسرة": إن ترتيب السرير في الصباح يمنح شعوراً بالإنجاز في بداية اليوم. يمكن أن تكمن السعادة في مجرد النجاح في تحقيق سلسلة من الإنجازات الصغيرة.
- إعداد قائمة المهام: قبل أن يبدأ الشخص يومه، يمكن أن يقوم بإعداد قائمة المهام وخطط ليومه. إن ممارسة تلك العادة بفعالية سيساعد على بقاء الشخص منظمًا ويؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التوتر.
- التواصل الاجتماعي: يعد تصفح مواقع التواصل الاجتماعي لمدة قصيرة من وقت لآخر، من عناصر اليقظة الذهنية، لأنها تبقي الشخص على اطلاع دائم مع دائرته القريبة.
- تدريب بدني خفيف: إن ممارسة تدريب رياضي خفيف لمدة خمس دقائق، يحدث فرقًا كبيرًا عندما يريد الشخص البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اللياقة البدنية في تلك الأيام المزدحمة. بالطبع، يمكن تكرار التسلسل المفضل لكل شخص مرات عدة، حسب رغبته. في الحالتين، يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية لمدة خمس دقائق، إلى أن تفعل المعجزات عندما لا يكون لدى الشخص وقت لممارسة تمرين كامل.
- تدوين اليوميات: يساعد تدوين اليوميات وكتابة المشاعر يوميًا على زيادة التركيز والتفكير في كل تفاصيل اليوم واحدة تلو الأخرى.
- وضع الأفكار: يعد العصف الذهني يوميًا أحد أفضل الطرق لإخراج الأفكار من العقل إلى الورق. سيكون لدى الشخص فرصة لإنشاء قوائم المهام من خلال العصف الذهني أو حتى بدء مشاريع جديدة.
- التغلب على التسويف: إذا كان لدى الشخص ما يؤجل إنجازه أو يقوم بتسويف البدء فيه، يمكنه ممارسة قاعدة الخمس دقائق في هذا المشروع غير الرائع ولكن الذي يجب عليه القيام به.
- القراءة: لا بأس إذا لم يكن الشخص من محبي الكتب. ولكن إذا كان على استعداد لتغيير تلك الحالة، فيمكنه البدء بالقراءة لمدة خمس دقائق يوميًا.
- هز الكتفين: يساعد القيام بتحريك الكتفين للأمام ثم للخلف لمدة خمس دقائق في إرخاء العضلات المتوترة، ويمكن أيضًا إضافة اليدين لجعله تمرينًا صغيرًا فعالًا.
- تحسين الذات: إن قضاء خمس دقائق في التفكير في أهداف المرء وخططه، يمكن أن يساعده في معرفة موقعه من النمو الشخصي الشامل وتحسين الذات. -(العربية نت)

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