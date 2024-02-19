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الفيلم الإيراني لا وجود للدببة.. معاناة بسطاء ضاقت بهم الحياة

2/19/2024 2:29:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعرض قسم السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان اليوم، الفيلم الإيراني "لا وجود للدببة" للمخرج الإيراني جعفر بناهي.
نال فيلم "لا وجود للدببة" للمخرج الإيراني جعفر بناهي جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فينيسيا السينمائي، والذي بدوره نال إعجاب وتقدير النقاد لبراعة مخرجه في تقديم أكثر من حكاية وموضوع ساخن في الحياة اليومية، لأناس بسطاء ضاقت بهم ظروف العيش، واستطاع بناهي بأسلوبه الفريد وهو المخرج المحاصر والممنوع من العمل داخل بلده، أن يقتنص بكاميرته العديد من الأطياف من الرؤى والأفكار البليغة التي تتحدث عن القسوة والفقر والتمسك بالعادات والتقاليد البالية فضلا عن التسلط والعزلة.
أنجز بناهي فيلم "لا وجود للدببة"، بميزانية ضئيلة واختار أن يصور أحداثه على نحو أشبه بالمغامرة في منطقة نائية واقعة على الحدود مع تركيا، تكثر فيها عمليات التهريب للبضائع والأفراد، وفيه يمزج بحذق ومهارة بين المنحى الدرامي والتسجيلي، يتأمل فيه أحوال مجتمعه وهمومه وتطلعاته، من دون أن يغفل عن تضمين أحداث فيلمه بأشكال وتعابير من النقد السياسي، خصوصا إذا علمنا أن المخرج صاحب معاناة طويلة مع المنع والملاحقة والسجن، بسبب أعماله السينمائية التي جرى منعها من العرض في الخارج.
مفارقات عديدة، احتوى عليها فيلم "لا وجود للدببة"، تناول فيها بناهي فهمه لدور السينما في الكشف عن مواطن الخلل السياسي والاجتماعي والثقافي بين مكونات أبناء مجتمعه، والتباين في الثقافات في تركيز على مبادئ أساسية تتعلق بحرية الأفراد والجماعات على أكثر من صعيد، تحاشى فيه الطرح السياسي المباشر. لكنه ترك العنان لعدسة الكاميرا أن تلتقط أناشيد الحرية في أكثر من موقف ومحطة، في اتكاء متين على مخيلة مدعمة بموهبة المخرج في تكسير النسق العام للفيلم على نحو ينأى عن الحكائية المتسلسلة المترابطة باجتهاد ذاتي، فضلا عن الافتتان بالتوظيف البديع لمفردات من اللغة السمعية البصرية، على نحو إخرج العمل من منعطف التيار السائد في السينما الإيرانية المتعارف عليها بسرديتها التي تبدأ من لحظة بداية ثم تتدرج وصولا إلى نهاياتها المعهودة.
تتمحور حكاية الفيلم الذي يكاد يكون (فيلما داخل فيلم)، في منطقة نائية واقعة على الحدود الإيرانية التركية ورغبة المخرج "بناهي" بالظهور في شخصيته الحقيقية، في تصوير قصة زوجين تمكنا من الخروج إلى الأراضي التركية عبر التهريب لرغبتهما في الهجرة إلى أوروبا، لكنهما بانتظار أوراق رسمية تمكنهما من المغادرة، لكن المخرج يستأجر منزلا متواضعا ليكون على مقربة من شخوص فيلمه. ولهذه الغاية يختار صديقا له ليقوم بمساعدته في تصوير معاناة الزوجين في رحلتهما الشاقة، التي تتعثر بين حين وآخر لأسباب عديدة منها سوء خطوط الإنترنت في التواصل مع زميله بالأراضي التركية، لتتراكم على المخرج المشاكل جراء علاقته المضطربة مع أهالي القرية، التي تتفاقم إلى حد اتهامه بالتجسس والتلصص ومحاولة تصوير شخصيات وأطفال القرية بلا أذنين بشكل مغاير للعادات والتقاليد في هذا المجتمع الريفي البسيط.
في المحطة المقابلة، تتعقد محاولات الزوجين في الهجرة إلى أوروبا، لكن في النتيجة الفيلم يلخص أغلبية مشكلات مجتمعه من خلال حراك الناس في هذه القرية البسيطة ويبرز الأثر العميق للصورة وقدرتها على الفضح والإدانة وتعرية الخرافات المتداولة والعلاقات القائمة على الزيف والخداع وتغليب المصالح الشخصية والدوافع التي تحكم على المرء الفرار من واقعه.
يشار إلى أن المخرج جعفر بناهي مولود في العام 1960، وهو واحد من بين أشهر صناع السينما في إيران، جالت أفلامه بالعالم، وحاز على العديد من الجوائز الشهيرة مثل، جائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا السينمائي وجائزة الدب الفضي من مهرجان برلين السينمائي، سجن لفترات محددة داخل بلده، لكنه بين حين وآخر وهو تحت الإقامة الجبرية نجح في تصوير العديد من أفلامه وتمكن من إيصالها إلى عدد من المهرجانات العالمية الكبرى، ومن بين أفلامه اللافتة: "هذا ليس فيلما"، "ستائر مغلقة"، "تاكسي طهران"، و"ثلاثة وجوه".

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